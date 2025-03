"Violencia organizada": el Gobierno volvió a criticar al kirchnerismo por la marcha de los jubilados

domingo, 16 de marzo de 2025 13:14

El Gobierno volvió a criticar al kirchnerismo tras los violentos incidentes en la marcha de los jubilados al Congreso: "Violencia organizada". Desde Casa Rosada acusaron a sectores del peronismo de haber "apelado a barras" en la movilización al Congreso del miércoles pasado.

Según la denuncia del Ministerio de Seguridad, los principales grupos partieron desde los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora, destacó el portal TN.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, criticó en su cuenta de X luego de la reaparición, el sábado, del ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en un congreso del Frente Renovador. Menem publicó: "¿Casualidad? No. Dejó un país destrozado de punta a punta. Y aparece justito después de la violencia organizada el miércoles pasado".

Mientras que el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, escribió en su cuenta de X: "La desesperación va de la mano de la radicalización. Por eso apelaron a barras con antecedentes penales. Porque están desesperados. Saben que pierden las elecciones. Tienen que pudrirla antes...".