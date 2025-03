Polémica por las condiciones que un colegio puso para la vestimenta de los padres

domingo, 16 de marzo de 2025 16:16

El Colegio San Patricio de Yerba Buena, en Tucumán, generó polémica al solicitar a las familias que eviten usar prendas como tops, calzas, transparencias y escotes al ingresar a la institución. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la institución privada emitió un comunicado dirigido a padres y madres del nivel primario, donde estableció un protocolo de vestimenta para quienes asistan al colegio.



Aunque el mensaje no especificó género, la viralización de imágenes de madres en redes sociales y grupos de WhatsApp derivó en críticas por un enfoque percibido como discriminatorio. Fuentes cercanas a la institución indicaron que no rectificarán la medida y se desvinculan de la difusión de memes y comentarios que banalizaron el tema.



Por ahora, no emitirán nuevas declaraciones más allá del correo inicial, según publica el diario La Gaceta. "Nos dirigimos a ustedes para solicitarles, nos ayuden a fomentar la autonomía de los niños despidiéndose de los mismos en las puertas del colegio", arrancó el mail que dio a conocer el establecimiento educativo.



Al finalizar remarcaron la recomendación que generó polémica, con detalles puntuales: "En caso de que deban ingresar a la institución les recomendamos que debe ser con ropa adecuada (No tops, calzas, transparencias, escotes, etc.)".

Entre las familias, las opiniones se dividieron. A favor, una madre de 37 años respaldó la solicitud, considerándola coherente con los principios que motivaron su elección del colegio.



"No se pide nada extraordinario en un lugar lleno de niños", señaló. Otros padres destacaron que la solicitud aplica para ambos géneros y enfatizaron la necesidad de respetar las normas de la institución.



En contra, otra madre expresó preocupación por la difusión de imágenes en redes sociales, donde se criticó la vestimenta de madres y se crearon memes que involucraron a sus hijos: "Agravaron la situación", denunció. Una madre de 41 años cuestionó que el comunicado no mencione protocolos para hombres, calificando la medida como un "ataque al género femenino".



Organizaciones como Mujeres por Mujeres rechazaron la medida, argumentando que perpetúa estereotipos de género y limita la autonomía femenina. "En lugar de sexualizar a las madres, deberían implementar Educación Sexual Integral (ESI) para promover la autonomía de los estudiantes", señalaron.