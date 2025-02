Incendios en El Bolsón: arrestaron a un hombre por haber iniciado una fogata

sábado, 8 de febrero de 2025 18:56

Un hombre fue detenido este sábado por su presunta responsabilidad en el inicio de una fogata en una zona boscosa de El Bolsón, episodio que el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck calificó como "un acto criminal".



Luego de la denuncia de los vecinos, personal de la comisaría 12da. dio con el acusado y logró arrestarlo, en medio de la indignación generalizada de los pobladores de esa pequeña localidad.



Según informó el diario Río Negro en el lugar del hecho, ubicado en la zona boscosa conocida como Campo de Cola, se hallaron restos de la fogata -ya apagada- y otras pertenencias del detenido.



Por su parte, Weretilneck se hizo eco de la novedad y sostuvo en un mensaje en redes sociales que "pagarán las consecuencias", los responsables de haber iniciado los incendios forestales, que ya arrasaron miles de hectáreas, no solo en El Bolsón, sino también el Parque Nahuel Huapi y en la provincia de Chubut.



"No fue un descuido, fue un acto criminal. No vamos a permitir que nadie ponga en riesgo la vida de nuestra gente, el trabajo de los bomberos y la naturaleza que tanto nos duele ver destruida", afirmó el gobernador.



En tanto, los focos de incendio en El Bolsón se descontrolaron en las últimas horas, por lo que se procedió a la evacuación de zonas pobladas ante la imposibilidad de apagar las llamas.



Por lo tanto, comenzó una "evacuación gradual y ordenada" de unas 700 casas, en medio de condiciones climáticas desfavorables y ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora que dificultan las tareas de los bomberos.



El municipio de El Bolsón informó que se ordenó "la evacuación gradual y ordenada en sectores como Las Perlas del Azul, Paraíso, Hue Nain, Dulcería, Cascada Escondida, Loma del Medio, Doña Rosa, Camping Los Alerces, Campo Base y Camping del Río Azul hasta el Paralelo".



Los bomberos voluntarios y brigadistas mantenían los esfuerzos por controlar el fuego, pero se constató que las llama alcanzaron "la costa del Río Azul, afectando Hue Nain y Cascada Escondida".