El Gobierno descartó que la salida de la OMS afecte a programas de salud y al calendario de vacunación

miércoles, 5 de febrero de 2025 17:07

Tras la polémica abierta a raíz de la decisión del Gobierno Nacional de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS), la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, descartó que la salida del organismo afecte a programas y al calendario de vacunación.

“La salida de la OMS no implica ninguna pérdida de financiación de ningún programa nacional. El Ministerio de Salud de la Nación continuará cumpliendo con sus competencias y funciones ya que no perderá ninguna capacidad operativa”, sostuvo a través de una publicación de X, titulada “La salida de la OMS no compromete ningún programa de salud nacional”.

En la misma línea, aclaró: “El calendario de vacunación está asegurado y la cooperación internacional no se corta. La realidad es que Argentina no recibe financiamiento directo de la OMS”.

Luego de argumentar que el organismo dejó de cumplir su labor técnica para “convertirse en una casta política que impone recetas que no funcionan”, la segunda de Mario Lugones, sostuvo que abandonarlo “no significa quedarnos solos, sino recuperar nuestra autonomía para decidir qué es lo mejor para nuestra gente”.

Asimismo, explicó que los proyectos específicos de cooperación técnica que reciben fondos se gestionan a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y especificó que continuarán vigentes al igual que el funcionamiento, la provisión de reactivos, controles de calidad para los laboratorios y centros de referencia nacionales y regionales.

“También es mentira que se van a adquirir suministros más caros. La compra de insumos estratégicos y vacunas será incluso a aún menor costo, tal como viene sucediendo desde que asumió esta gestión”, argumentó, y garantizó: “Los Fondos Rotatorios para el Acceso a las Vacunas y el Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública, ambos de OPS, continuarán vigentes”.

Para la funcionaria, no formar parte de la OMS dotará al país de “flexibilidad para implementar políticas adoptadas al contexto local, la autonomía y el control de los recursos” ya que quedará exentos de normativas internacionales establecidas por la organización.

“Estamos cambiando por completo el sistema de salud de la Argentina para terminar con más de 20 años de emergencia y más de 70 años de curros”, enfatizó Loccisano, y concluyó: “Por eso desde el día uno dejamos en claro que esta gestión llegó para romper el status quo que existía en salud, donde unos pocos ganaban mucho a costa de un sistema absolutamente deficiente para la mayoría de los argentinos”.