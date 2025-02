"Me pidió perdón pero quiero que dé la cara": el dolor del papá de Kim por un llamado telefónico

jueves, 27 de febrero de 2025 14:11

El papá de Kim Gómez habló en medio del último adiós a la niña asesinada por delincuentes en La Plata y allí contó que un familiar de uno de los detenidos lo llamó para pedirle “perdón”.

Marcos Gómez estuvo en el cementerio de La Plata donde familiares, amigos y vecinos despidieron a Kim en medio de un clima desgarrador. Antes de ingresar al predio, habló con la prensa y se expresó sobre cómo pasa las horas, el reclamo de justicia y el llamado particular que recibió.

“Hoy me llamó el papá de uno de los chicos, lloré toda la noche mirando fotos y videos. Estaba en shock”, señaló Marcos.

Pese a que el hombre destacó que lo escuchó en todo momento, también le reclamó: “Me llamó para pedirme perdón. Quiero que vengas, y me digas a la cara lo que me dijiste por teléfono. Tenés coraje para enfrentarme, a ver si sos sincero. Tu hijo me la mató”.

Sin bajar el tono de la angustia y enojo, expresó al padre del detenido: “Quiero que vayas a despedir a mi hija. ¿Sabés qué le gusta? Le gustan los capibaras. Llevale un capibara, mi hija se lo merece”.

“Sé que soy fuerte, pero me siento mal, soy como un niño, estoy destrozado, se me parte el alma, me llevaron a mi nenita”, manifestó respecto al paso de las horas y de la terrible situación de que le hayan arrebatado a su hija. Por último, les pidió a los medios de comunicación y vecinos que no lo dejen solo.