"Shiri, lo siento, no pude protegerlos": el desgarrador último adiós a la familia Bibas

miércoles, 26 de febrero de 2025 08:24

Los cuerpos de Shiri Bibas y sus hijos, Ariel y Kfir, secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamas contra Kibutz Nir Oz, fueron sepultados este miércoles en una ceremonia privada en Zohar, cerca de su hogar.

La familia ha decidido despedirse en la intimidad, aunque permitió que la ciudadanía israelí exprese su respeto a lo largo del trayecto del cortejo fúnebre.

En una desgarradora ceremonia, Yarden Bibas rindió homenaje a su esposa Shiri y sus hijos Ariel, de 4 años, y el bebé Kfir, quienes fueron secuestrados por terroristas de Hamas del Kibbutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023 y posteriormente asesinados durante su cautiverio en Gaza.

Con su hermana Ofri a su lado, Bibas comenzó su emotivo discurso dirigiéndose a su esposa como “Mi Amor”, recordando la primera vez que utilizó ese término cariñoso.

“Shiri, te amo y siempre te amaré. Eres todo para mí. Eres la mejor esposa y madre que podría haber”, expresó Bibas, destacó Infobae. “Shiri, eres mi mejor amiga”.

Recordando los trágicos momentos del ataque, Bibas compartió su último intercambio en el cuarto seguro: “Te pregunté si debíamos ‘luchar o rendirnos’. Dijiste luchar, así que luché. Shiri, lo siento, no pude protegerlos a todos. Si hubiera sabido lo que sucedería, no habría disparado”.

“Pienso en todo lo que hemos pasado juntos: hay tantos recuerdos bonitos. Recuerdo los nacimientos de Ariel y Kfir. Recuerdo los días que pasábamos sentados en casa o en un café, los dos solos, hablando durante horas de todo. Era maravilloso. Extraño mucho esos momentos. Extraño profundamente tu presencia”.

“Quiero contarte todo lo que pasa en el mundo y aquí en Israel. Shiri, todo el mundo nos conoce y nos quiere - no te puedes imaginar lo surrealista que es toda esta locura. Shiri, la gente me dice que siempre estarán a mi lado, pero no son tú. ¡Así que, por favor, quédate cerca de mí y no te vayas lejos!“.

“Shiri, esto es lo más cerca que he estado de ti desde el 7 de octubre, y no puedo besarte ni abrazarte, ¡y me está rompiendo! Shiri, por favor, cuídame... Protégeme de las malas decisiones. Protégeme de las cosas dañinas y protégeme de mí mismo. Guárdame para que no me hunda en la oscuridad. Mishmish, ¡te amo!“.

Al dirigirse a su hijo mayor, Ariel, Bibas dijo: “Chuki, Ariel, tú me convertiste en padre. Nos transformaste en una familia. Me enseñaste lo que realmente importa en la vida y sobre la responsabilidad”.

“Espero que sepas que pensé en ti todos los días, cada minuto”, añadió, con la voz quebrada. “Ariel, te amo ‘lo más en el mundo, siempre en el mundo’, tal como solías decirnos”.

Para su hijo menor, el bebé Kfir, Bibas recordó: “Poopik, Kfir, no pensé que nuestra familia pudiera ser más perfecta, y luego llegaste tú y la hiciste aún más perfecta”.

“Kfir, lamento no haberte protegido mejor, pero necesito que sepas que te amo profundamente y te extraño terriblemente”, expresó. “Extraño mordisquearte y escuchar tu risa”.

El emotivo funeral se produce días después de que Israel confirmara oficialmente las muertes de los tres rehenes, una noticia que ha conmocionado al país y provocado tensiones entre la familia Bibas y el gobierno israelí por la divulgación de detalles sobre las circunstancias de sus asesinatos.