"Mi hijo es una mierda de persona": el dolor del padre de uno de los ladrones que mató a Kim Gómez

miércoles, 26 de febrero de 2025 19:36

El padre de uno de los delincuentes detenidos por el crimen de Kim Gómez en La Plata sostuvo que su hijo "es una mierda de persona".

"Yo me había ido a comprar unas cubiertas a Buenos Aires y cuando estaba volviendo, mi hija me dice 'Papi, Tobías se robó un auto y mató a una nena'. Le dije que me lo retenga por ahí y lo entregamos. Ya venía renegando mucho con él porque hace 20 días se robó otro auto", indicó el hombre.

En este marco, señaló que su hijo se encontraba en una comisaría y recordó que "no lo quería retirar", sino que "lo manden a otro lado": "Lo sueltan y me lo entregan porque no podían tenerlo ya que era menor".

"Después él andaba en la calle porque está perdido en la droga. Este último tiempo trabajaba conmigo y me di cuenta que me afanaba las cosas. Entonces lo eché a la calle", añadió.

Por el crimen de la nena, se encuentran detenidos dos menores de 14 y 17 años, mientras que la autopsia reveló que la menor murió como consecuencia por los golpes sufridos por el arrastre del auto.