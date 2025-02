Caso Lian: renunció la abogada de la familia ¿qué pasó?

martes, 25 de febrero de 2025 12:28

La abogada de la familia de Lian Flores, el niño desaparecido en la provincia de Córdoba, renunció a la defensa al explicar tras plantear una serie de cuestionamientos contra la fiscalía de Bell Ville.

Romina Romano, quien era abogada de los padres de Lian, informó que este martes dejó su defensa luego de un pedido de la fiscalía que no cayó bien en el entorno del pequeño.

La abogada contó en medios radiales que los padres de Lian declararon durante 10 horas y que tras salir señalaron que desde la fiscalía le pidieron que no dieran más declaraciones a la prensa.

“Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho”, manifestó Romano, quien además sumó que a casi 72 horas de la desaparición todavía “la fiscalía no nos trasladó ninguna hipótesis”.

Se trata de una jornada especial debido a que se esperan tormentas desde este martes hasta el próximo viernes, lo que complica las tareas en la zona.

"Pienso que alguien lo tiene", sostuvo el padre de Lian quien confesó que le “duele mucho" la situación en la que están viviendo.

“Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció”, dijo el hombre en diálogo con El DoceTv.

Al finalizar expresó: “Yo pido que aparezca por favor. No sé si será alguna venganza o que se yo pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo”.