"Lo habrán agarrado": un vecino de Lian Flores habló de una camioneta blanca

lunes, 24 de febrero de 2025 16:34

Sigue la búsqueda intensa de Lian Flores, el nene de 3 años, que fue visto por última vez el sábado a la tarde en la localidad de Ballesteros Sud, en Córdoba.

Además de la Policía Rural y efectivos de la provincia de Córdoba, el Ejército colabora en la búsqueda contrarreloj de Lian Flores, en Ballesteros Sud. Se siguen realizando rastrillajes a pie en la zona de la desaparición, con la ayuda de drones, helicópteros, caballos y perros adiestrados.

Un vecino de Lian, en diálogo con al portal TN, contó que vio pasar una camioneta en la zona donde desapareció el nene de 3 años.

"Me dijeron que se perdió el chico y les dije 'si no sabe moverse, ¿cómo se va a perder? Él no sabe venir", expresó Raúl. En tal sentido, agregó: "Es medio raro, yo digo que lo llevó la chata esa".

En ese momento aclaró que una camioneta blanca con vidrio polarizado llegó a la zona y circulando a baja velocidad dio vueltas por donde estaba el nene. "Seguro lo habrá agarrado él", manifestó y explicó que en ese momento no le dio importancia porque pensó que era un cliente que llegaba a comprar ladrillos al lugar.