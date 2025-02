Confirmaron el aumento para empleadas domésticas: cómo quedaron las remuneraciones

viernes, 21 de febrero de 2025 10:21

Luego de cuatro meses sin anunciar formalmente los aumentos para empleadas domésticas, el Gobierno oficializó este viernes los incrementos para ese personal, fijando las remuneraciones horarias y mensuales mínimas correspondientes a septiembre y octubre de 2024, y a diciembre de ese mismo año y enero de 2025, este último plazo con un 2,5% acumulativo.

Lo hizo a través de la Resolución 1/2025 de la Comisión de Trabajo en Casas Particulares, publicada en el Boletín Oficial con la firma del responsable de ese organismo, Roberto Picozzi.

En el sitio ARCA (ex AFIP) se mantenían los valores de agosto 2024 para el cálculo de aportes y recibos de sueldo del personal doméstico y desde el sindicato UPAC (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares) aconsejaban a las empleadas que firmen el recibo, agregando, "en disconformidad, a cuenta de la mayor cantidad que me corresponde por los aumentos no abonados. Reservo derechos".

La flamante medida hace referencia a las actas que suscribieron las representaciones sectoriales de trabajadores, empleadores y de los Ministerios y Secretarías integrantes de esa Comisión el 30 de octubre de 2024 y el 30 de enero de este año, respectivamente, en las que acordaron distintos incrementos.

El artículo 1°, puntualmente, “fijó un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2024”.

En tanto, el siguiente apartado, estableció “un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para el Personal comprendido en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844, que será de 1,3% a partir del mes de diciembre del 2024, con base en los salarios mínimos establecidos para el mes de octubre de 2024, y de 1,2% a partir del mes de enero del 2025 con base en los salarios mínimos establecidos para el mes de diciembre de 2024”.

El artículo 1°, puntualmente, “fijó un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2024”.

En tanto, el siguiente apartado, estableció “un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para el Personal comprendido en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844, que será de 1,3% a partir del mes de diciembre del 2024, con base en los salarios mínimos establecidos para el mes de octubre de 2024, y de 1,2% a partir del mes de enero del 2025 con base en los salarios mínimos establecidos para el mes de diciembre de 2024”.

Además, se aclaró que “las adecuaciones salariales dispuestas por esta Resolución serán de aplicación en todo el territorio de la Nación”.

CUANTO COBRARÁN LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS

Ante este panorama, las escalas de los sueldos de las empleadas domésticas arrancan desde febrero en un mínimo de $ 2.863 la hora para las con retiro para la quinta y más demandada categoría (las de tareas generales).

Para las que cobran por mes, los valores parten desde los $ 351.233 para las con retiro para las empleadas de tareas generales, y de $ 390.567 para las que pernoctan en su lugar de trabajo.

Además, hay que sumar el plus por antigüedad equivalente a un 1% por cada año trabajado de la empleada doméstica en su relación laboral, sobre los salarios mensuales.

Existe también un adicional, que es de 30% extra calculado sobre los salarios mínimos de cada categoría, para aquellas empleadas del sector que trabajan en las denominadas zonas desfavorables como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o en el Partido de Carmen de Patagones.

FUENTE: CLARÍN