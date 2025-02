Las 12 frases del presidente Javier Milei en TN tras el escándalo de las criptomonedas

lunes, 17 de febrero de 2025 21:15

Javier Milei rompió el silencio sobre el escándalo de la criptomoneda Libra. Fue a través de una entrevista con Jonatan Viale en ¿La Ves? por TN. El presidente comenzó aclarando que la entrevista había sido pautada antes de toda la polémica y que él cumplía la palabra que había dado de realizar la nota.

En la entrevista se abordó como tema central y principal el escándalo de la criptomoneda Libra y dejó frases muy fuertes, con las que se defendió y apuntó duramente a la oposición, especialmente a Cristina Fernández de Kirchner y el peronismo.

A CONTINUACIÓN LAS 12 FRASES DE MILEI

1. "La lección más interesante y que tengo que aprender es que asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre, y los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera que cuando era presidente... Tengo que levantar filtros y poner murallas".

2. "Va a caer la espuma y la evidencia va a quedar clara. Están nerviosos, saben que las encuestas les dan muy abajo. Saben que la economía está en recuperación".

3. "Me propusieron armar una estructura que financie a emprendedores... Cuando se hace público el proyecto de Libra, le doy difusión para que aquellos que necesitan aplicar al financiamiento, lo puedan hacer"

4. "Soy un tecno-optimista fanático".

5. "Quien va a definir esto es la Justicia... Mi especialización es crecimiento económico con o sin dinero, y soy especialista en bajar la inflación, y las dos cosas las estoy haciendo".

6. "Hay cientos de cosas que cuando las veo, yo tuiteo... Los que entraron en ese mercado son tipos híper sofisticados. Son traders de volatilidad, sabían lo que afrontaban".

7. "El peronismo me pide el juicio político, pero ellos nunca explicaron dónde está toda la plata que se llevaron. ¿Dónde están los 600 palos verdes que se llevó Néstor Kirchner?.. Va a ser el séptimo pedido de juicio político que me hacen. El peronismo me viene a pedir cuentas. Han vivido de estafas".

8. "Que venga esa estafadora, dos veces condenada, a cuestionarme a mí... nunca en su vida ejerció, fue política y tiene una fortuna enorme".

9. "Tenemos que entender que nuestro rol tiene que tener filtros; no me tomo la cosa como si fuera presidente, me lo tomo como un trabajo".

10. "El verdadero Ponzi de la Argentina son los curros de la política... No tengo miedo, estoy haciendo lo que los argentinos me pidieron y el problema lo tienen ellos".

11. “¿Perdió plata el Estado? No. ¿Perdieron plata los argentinos? Como mucho serán cuatro y cinco. La gran mayoría de los inversores son chinos y estadounidenses... Este episodio no daña mi credibilidad en el mundo”.

12. “Que se investigue a todos, incluido a mí mismo. Algo que no pasaba. Si alguien se llevó algo, es algo que no me corresponde decir a mí. Y por eso creamos una unidad de investigación”.