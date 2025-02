Un ex River fue evacuado tras un incendio en Puerto Madero

martes, 11 de febrero de 2025 16:50

El ex futbolista de River y Estudiantes de La Plata, Mariano Pavone, vive en el edificio que se incendió en el barrio porteño de Puerto Madero y afirmó que "por suerte" a su departamento "no le pasó nada".

En declaraciones a la prensa, el ex delantero sostuvo: "Vi humo y bajé con mi hijo Bruno y mi perro. Por suerte a mi departamento no le pasó nada. Me puse un pantalón y salí".

Pavone expresó que se siente "angustiado" por los vecinos, aunque le restó importancia al siniestro porque "se trató de un susto".

"Estoy en el quinto piso. Sonó la alarma y bajamos. El incendio no afectó mi departamento", indicó, y resaltó que tras retirarse del fútbol, disfruta de otra manera porque juega de manera amateur.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que cerca de 100 personas fueron evacuadas, 50 recibieron atención del SAME y 12 se encontraban bajo control y recibían oxígeno.

Por su parte, el titular del SAME, Alberto Crescenti, señaló que tres damnificados fueron derivados al Hospital Argerich por inhalación de monóxido de carbono y negó que haya riesgo de derrumbe.