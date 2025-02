Milei explicó por qué echó al titular de Anses: “la agenda la determino yo"

lunes, 10 de febrero de 2025 17:32

Este lunes se conoció que Mariano de los Heros fue desplazado de ANSES y el presidente Javier Milei dio los motivos.

Concretamente dijo que Mariano de los Heros habló de un tema que no debía y aseguró que la reforma previsional todavía no se tratará en el corto plazo.

En una entrevista telefónica con Radio Rivadavia, explicó los motivos: “Lo eché porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en agenda. ¿A titulo de qué?“.

“La agenda política la fijo yo, no un funcionario de segundo orden", insistió. Y se explayó: “La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Tengo el 40% del segmento de la mano de obra en el sector informal. Es un disparate, primero tengo que corregir los desequilibrios que nos dejó el kirchnerismo cuando nos robaron las jubilaciones”.

En reemplazo asumirá Fernando Bearzi, quien hasta este lunes se desempeñaba como titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.