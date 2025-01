Advierten nuevas medidas de fuerza en Aerolíneas Argentinas

jueves, 9 de enero de 2025 21:10

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) advirtió sobre la posibilidad de nuevas medidas de fuerza debido a la demora por parte de Aerolíneas Argentinas en la reapertura de las negociaciones paritarias.



APLA emitió hoy un comunicado en nombre de los sindicatos aeronáuticos en el que señaló que "ante la solicitud para reabrir la negociación paritaria, a fin de actualizar los ingresos, tal como fue establecido en el último acuerdo, las empresas nos han informado que no habrá reapertura de negociaciones paritarias próximamente y que tienen pensado convocar a los representantes de los trabajadores recién en el mes de febrero".



"Una vez más, las conducciones de Aerolíneas Argentinas y Optar vulneran la confianza y la buena fe entre las partes, lo que implica llevarnos a un nuevo conflicto, que ya transitamos hace poco tiempo y conocemos las consecuencias", señaló el gremio.

Y aclaro que si bien se busca "construir lo necesario para no tener que volver a recorrerlo, es evidente que del lado de la empresa hay una necesidad de impulsar el conflicto".



"Los trabajadores hemos dado muestras potentes de buena fe y compromiso que se pueden comprobar en el récord de pasajeros transportados en la temporada de verano. Dimos muestras superlativas de confianza y de responsabilidad", subrayó APLA.

Y señaló que "la empresa, al incumplir lo acordado, actúa con total desconsideración para con los/as trabajadores/as.

Solicitamos no más dilaciones y abordar la negociación salarial a la brevedad".



En tanto, fuentes de Aerolíneas Argentinas indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la fecha de la convocatoria a paritarias es el 4 de febrero y manifestaron que se trata de un "plazo razonable, teniendo en cuenta la fecha en la cual se cerró la paritaria anterior".