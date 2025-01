Esteban Bullrich le contestó a Márquez, el biógrafo de Milei, tras su crítica

martes, 7 de enero de 2025 17:15

El ex ministro de Educación y senador nacional, Esteban Bullrich, contestó hoy con una reflexión contundente al agravio recibido por parte de Nicolás Márquez, escritor y bíógrafo del presidente Javier Milei. En un mensaje desde sus redes sociales, Bullrich afirmó: "No tomes una crítica de alguien que no tomarías un consejo… Gracias a todos por los saludos y el amor que recibí".

El comentario del ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri llegó tras la polémica desatada por un tweet publicado por Márquez. En el mensaje, el escritor había manifestado que Bullrich era "conocido" más por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece que por su "capacidad" como servidor público. La afirmación generó un fuerte rechazo y amplias repercusiones en las redes sociales, donde usuarios y figuras públicas se solidarizaron con el ex senador.

Márquez había escrito: "Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar". Las palabras fueron interpretadas como un ataque insensible hacia Bullrich, quien en abril de 2021 anunció que padecía ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras y lleva progresivamente a la pérdida del control muscular.

La respuesta de Bullrich, lejos de alimentar la confrontación, puso el foco en la importancia de valorar las críticas según su procedencia y reiteró su mensaje de agradecimiento hacia quienes lo acompañan en su lucha contra la ELA. El gesto fue aplaudido por su tono respetuoso y constructivo.

Esteban Bullrich ha sido una figura destacada de la política argentina, desempeñándose como ministro de Educación durante la presidencia de Mauricio Macri y, previamente, como jefe de la cartera educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Desde que anunció su diagnóstico, se ha dedicado a visibilizar la lucha contra la ELA y promover iniciativas que apoyen la investigación y el tratamiento de esta enfermedad.