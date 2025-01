Mataron a un delivery: hubo protestas e incidentes en reclamo de seguridad

viernes, 31 de enero de 2025 17:12

Colaboradores y vecinos del repartidor Lucas Aguilar, de 20 años, quien fue asesinado de siete puñaladas, protestaron frente a la Municipalidad de Moreno y se produjeron incidentes entre los manifestantes y la Policía y hay al menos 15 detenidos.



El reclamo que llevaron adelante los deliverys es para pedir mayor seguridad ante el incremento de la violencia y de los robos.

Las personas que estuvieron en la Municipalidad de Moreno, ubicada en la calle Eduardo Asconape 51, prendieron fuego unas gomas y conos de seguridad, mientras que se enfrentaron con la Policía.



Los agentes reaccionaron, trataron de apagar el fuego, pero tiraron gas pimienta a los compañeros del repartidor, los cuales previamente se acercaban a los efectivos para que los dejaran pasar y aclamar el pedido de justicia ante las autoridades.

La novia de Aguilar fue una de las afectadas por el gas pimienta y, momentos después, algunas de las personas que protestaban apedrearon una camioneta de la Municipalidad.



Además, los agentes policiales detuvieron de manera violenta a otra compañera de la víctima y a su mejor amigo.

La Agencia Noticias Argentinas llamó a la Municipalidad en medio de los disturbios y, aunque al principio respondieron, luego cortaron la comunicación.



"Estamos encerrados, pero no te puedo dar más información", informó una operadora a este medio.

La llamada fue derivada a un privado, pero después de varios minutos colgaron.



Ismael Castro, secretario de Seguridad de Moreno, habló tras los disturbios: "Empezaron a destruir móviles, incendiaron cubiertas, se desmadró la situación y y la policía quiso frenar la violencia".



"Me acerqué porque todos los días pasa lo mismo. Entran y salen por la misma puerta los delincuentes", reclamó un repartidor.

"Una compañera tuvo que renunciar porque le robaron. Estamos expuestos a esto. Tenemos miedo, no sé si volvemos a casa", expresó con angustia.