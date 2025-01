Marcha antirracista: para el gobierno es una movida política y no impactará en la imagen de Milei

viernes, 31 de enero de 2025 16:55

El Gobierno calificó de "política" la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista que se realizará mañana y sostuvo que esa movilización no afectará la imagen del presidente Javier Milei.



En las filas libertarias buscan empalmar esa convocatoria a sectores de lo que denominan como "la vieja política" para desestimar los reclamos que encarna el colectivo de las minorías sexuales en rechazo a la polémica comparativa de Milei al tratar a los homosexuales de "pedófilos".



"No hay ninguna preocupación. Todo saldrá bien para el Gobierno porque estará toda la política", sostuvo ante la Agencia Noticias Argentinas una fuente que asesora al mandatario, y agregó: "Será una clara muestra de cómo la política creó una ficción sólo para estar en la calle en el año electoral".



En la misma línea, la fuente cuestionó a funcionarios de la administración de Unión por la Patria (UxP) como la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que adhirieron a la convocatoria.



"Miralo a Kicillof ayer hablando en defensa de las mujeres y salió a defender a (Fernando) Espinoza. Y ni hablar del silencio con lo de Alberto (Fernández). Ah, pero ahora habla de violencia contra las mujeres. Lo mismo los gremialistas... nos van a dar la razón", sentenció.



La adhesión de las dos CTA, algunos sectores de la CGT y de varios de los dirigentes de partidos tradicionales como la UCR, la Coalición Cívica y el PJ cayó bien en el Poder Ejecutivo, que reeditará su discurso sobre el "tren fantasma" para hacer alusión a determinados políticos que hacen uso de la movilización.



"¿Quiénes salen a movilizar? ¿Las mismas que no marcharon en rechazo a (José) Alperovich, Alberto Fernández y Espinoza?", ironizó otro alto funcionario al respecto de la convocatoria, al hacer referencia a las distintas causas por violencia de género que pesan sobre esos ex funcionarios.



Más allá de los pronósticos libertarios, el propio Milei buscó recalibrar sus propios dichos a través de una serie de publicaciones en redes sociales, donde incluso acusó a sus principales detractores de "tergiversarlo".



"Somos liberales. El respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo es parte de nuestro ADN. Lo que no vamos a tolerar nunca, y lo que la sociedad ya no tolera más, es pretender imponer desde el Estado un trato desigual frente a la ley, con el único fin de obtener privilegios y seguir expandiendo el Estado del que los políticos ladrones roban", expresó.



En paralelo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dedicó gran parte de su primera conferencia de este 2025 a matizar las palabras del mandatario: el funcionario habló de "malas lecturas" y sostuvo que el jefe de Estado "no cuestionó el feminismo como la defensa de la mujer" sino que se opuso a "los negocios" que hay detrás del feminismo.



"El Presidente defiende a rajatabla la elección de cada uno de los seres humanos y quien no esté de acuerdo con respetar la elección de cada uno, en cualquiera de sus formas, sin cercenar un derecho de otro, se tiene que ir al Gobierno porque respetamos la libertad a rajatabla", afirmó en conferencia de prensa.



Si bien por los pasillos de Balcarce 50 aseguran que se avanzará con la agenda "antifeminista", que incluye la eliminación de la figura de femicidio como agravante incluida en el Código Penal, y de los cupos laborales trans, entre otras medidas, el anuncio de esas intenciones no tuvo la repercusión esperada.