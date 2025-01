Milei y Caputo bajan retenciones al agro con condiciones

lunes, 27 de enero de 2025 16:48

El alivio para el sector agroexportador que representa el Decreto 38 del presente año publicado el lunes 27 de enero en el Boletín Oficial de rebaja de los derechos de exportación a los seis principales granos que la Argentina exporta al resto del mundo y la eliminación, por completo, de los derechos de exportación (DEX) a ciertas economías regionales o preparaciones alimenticias cuyos productores eran castigados con ese tributo en diferentes niveles, presenta una extraña laguna u olvido.

La industria pesquera no fue beneficiada y es uno de los sectores exportadores que más necesita una respuesta.

Las respuestas no son las que se esperaban porque no sólo no se le reducen las retenciones sino que las empresas sufrirán un aumento de un impuesto en pleno gobierno libertario que, en principio, tiene el mandato de la ciudadanía de reducirlos.

Fuentes del sector indican que en la actualidad, “…los números aproximados de lo que mueve la industria pesquera son generosos. Procesa 793.000 toneladas de frutos del mar anuales y genera más de 46.000 empleos directos con salarios entre los más altos de la economía nacional. Además, exporta a más de 100 mercados internacionales, con un ingreso cercano a los 2 mil millones de dólares”.

¿Cuánto le deja al Estado por retenciones? El economista Fabián Pettigrew calculó que entre 2002 y 2022 el sector tributó cerca de USD 2.300 millones.

Según la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía, las retenciones son, entre otras, del 7% sobre las exportaciones de Calamar Illex congelado (por volumen y por valor, la segunda especie más exportada) y sobre los Langostinos enteros congelados (por valor total, la mayor exportación del sector), del 5% sobre los filetes congelados de Merluza Hubbsi (la mayor especie, por volumen) y del 9% sobre la Merluza negro y la Centolla. Estas capturas son las más valiosas en el mercado internacional.

Por ello, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores (Capeca) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), que expresaron "sorpresa y profunda preocupación" por ser excluidos del Decreto 38.

Una norma que, bien vista, es más un beneficio impositivo con condicones para el sector agroexportador que una reducción de las alícuotas de los derechos de exportación.

Frente a esta decisión ejecutiva, lo que realmente se creo es un esquema de beneficios impositivos y para acceder a ellos hay que cumplir exigencias. Hay un tiempo para acceder. Son 15 días hábiles y deben liquidar al menos el 95% de las divisas para acceder a la rebaja impositiva.

El decreto explica que multinacionales como Cargill o nacionales como Molinos deberán adherirse “a través de los mecanismos que establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)”, probablemente, a través de una nueva declaración jurada de exportaciones.

De esta forma queda expuesto, en blanco sobre negro, que para obtener el beneficio del gobierno libertario hay que convertirse en financista del Banco Central que busca sanear sus cuentas en momentos en que el ministro de Economía, Luis Caputo negocia un nuevo acuerdo con los técnicos del FMI, que insisten en señalar que la acumulación de reservas fue lo único que falló en las condiciones negociadas durante el año pasado.

EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO AUMENTA UN IMPUESTO

A contramano de la prédica libertaria de Javier Milei el Consejo Federal Pesquero, el principal regulador de la actividad marítima a nivel nacional, estableció que a partir del 1 de febrero aumente el Derecho Único de Extracción (DUE) para casi todos los productos, promediando una suba del 234%”, según explicaron en las cámaras empresariales que protestaron por el abandono del sector a su suerte.

El gravamen es establecido cada seis meses por el el Consejo Federal Pesquero. El organismo establece cuál es valor de la Unidad Pesquera (hoy es de $1.244. en función del precio del libro de combustible, el principal costo de operación de un buque pesquero, además de la tripulación) y el Gobierno determina cuántas unidades debe pagar cada producto por tonelada extraída.

Los aumentos más importantes aparecen en varios de los productos “premium” del mar argentino.

El el caso del calamar el aumento es del 509,38%, la merluza polaca sube un 171,6& y merluza Hubbsi, fuente de numerosas controversias entre las empresas casi monopólicas de la pesca, se incrementa un 174,5%. El aumento para la merluza negra, que tiene un mercado de exportación ABC 1 en Asia, fue del 158,9%.

Para el langostino, la principal especie en materia de exportación, el aumento fue del 80,53% y para la centolla fue del 129,05%.

Los empresarios pesqueros afirmaron públicamente que “…si bien hubo más facturación en los últimos meses, también, subieron los costos en dólares y bajaron los precios en los mercados.Los costos aumentaron mucho más de lo que se devaluó. Si a eso le sumamos las retenciones y el aumento de las DUE, estamos en el peor de los mundos. Sin rentabilidad a la vista”.