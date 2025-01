Increíble: como en las novelas fingió un embarazo y robó un niño para hacerlo pasar como su hijo

viernes, 17 de enero de 2025 16:19

La fiscal del caso del bebé robado en Paraguay habló sobre lo sucedido y como proseguirá con la argentina de 39 años, Natalia Edith González, quien les habría mentido a sus familiares diciendo que estaba embarazada y que iba a ir a dar luz a Formosa, pero en realidad cruzó al país vecino y secuestró a un niño de un hospital para luego llevarlo a la familia.



En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Laura Finestra, la fiscal del caso comentó: "Sobre esta señora, Natalia Edith González, Oriunda de Laguna Blanca, se descartaron todas las hipótesis que surgieron prima fase, porque ella había dicho que ella estaba en contubernio con el papá de la criatura, lo cual se descartó".



Además, añadió: "Decretaron que no lo hizo con fines extorsivos o que ella forme parte de una red de trata. Pudimos conversar con la pareja de ella, Iván Paredes y con otros familiares, y accedimos a conversaciones de su teléfono celular, el cual fue incautado al momento de su aprehensión".



Al revisar el móvil de la sospechosa, Finestra agregó: "Verificamos que ella les mintió a sus familiares, sostuvo que estaba embarazada y que se trasladaría hasta la ciudad de Formosa para dar a luz. En todo momento ella les dijo que estaban en Formosa y cruzó a nuestro país el día 14 o 15".



"Por el momento, no tenemos registro porque fue de manera clandestina su ingreso al país, pero desde el día 15 que ella estuvo mandando fotografías desde otro hospital", detalló la mujer.



Luego, la fiscal explicó que "la pareja de ella quedó anonadada cuando yo lo puse al tanto de la situación. Él se quedó allá en Laguna Blanca a cargo de las dos criaturas menores.



Asimismo, mencionó: "Se configuraría una figura penal que en nuestra legislación se llama violación de la patria potestad".

"Queremos llamarlo a declarar al esposo y hacer también una pericia psicológica y una inspección médica, porque no sabemos si ella pudo haber perdido un bebé, lo cual le llevó a este estado emocional que le hizo hacer lo que hizo", confirmó Finestra.



También, sostuvo: "Pero como te digo, ella eligió la víctima al azar, recorrió otros dos hospitales públicos antes y se aprovechó de la vulnerabilidad de los controles y fue así que tuvo acceso a la mamá que se encontraba sola en ese momento y sustrajo a la criatura".



En cuanto a la imputación de la mujer, detalló: "Nosotros la imputamos por violación de la patria potestad y esto se deriva del juez penal de garantías que es el que determina si ella va a tener prisión preventiva o alguna otra medida menos gravosa, pero todavía no le tomaron la audiencia".



"En el transcurso de la tarde le van a tomar la audiencia y el juez va a determinar qué medida cautelar le van a dar", determinó Finestra.

Por otro lado, explicó: "Ella puede declarar en cualquier momento de la investigación ante el Ministerio Público. Esa audiencia ante el juez es más bien para estudiar todos los aspectos que tienen que ver con su arraigo, con el peligro de fuga, la expectativa de pena y todos los factores que son determinantes para otorgar medidas alternativas o prisión preventiva. Por recomendación de su defensora, ella se abstuvo de declarar".



Por último, tras ser consultada sobre como vio a González, la respondió: "Estaba tranquila, insistía en dar versiones contradictorias, por lo que su defensora le recomendó que se abstenga, todas eran inverosímiles. En su afán de justificarse involucró a otra gente pero eso fue desvirtuado".