Caso Nisman: por primera vez habló la hija del fiscal ¿qué dijo?

viernes, 17 de enero de 2025 21:06

Iara, la hija del fallecido fiscal Alberto Nisman, sostuvo que siempre fue "muy consciente" de las amenazas que recibía su padre y contó que desde el momento de la muerte del funcionario judicial tuvo "miedo" en "ciertos episodios" de su vida.



Iara Nisman brindó una entrevista por primera vez y confirmó las amenazas sufridas previas al fallecimiento de su padre.

"Me acuerdo el primer día también que fui consciente de esto.



Fue en un verano en 2013, estábamos en Brasil con mi papá y Kala, yo empezaba a tener redes sociales, estábamos hablando de Twitter, y mi papá me dijo: ´No busques mi nombre´", se expresó Iara, de 25 años.



Y añadió: "Obviamente busqué y ahí vi una nota que decía ´Amenazan de muerte a las hijas de Nisman´. Esto siendo 2013. Al menos yo nunca viví con miedo, pero cuando pasó lo que pasó, en ciertos episodios tuve miedo", manifestó en diálogo con el portal Resumido.



"Sé lo que necesito saber, y creo que todo lo demás tiene que ver con seguir con el dolor y la angustia, y que gracias a Dios, este ejemplo que nos dieron siempre nuestros padres, de seguir para adelante y que la vida sigue. Yo creo que también es lo que papá hubiese querido, que sigamos para adelante con nuestras vidas", relató.



A diez años de la muerte de Nisman, la Justicia ratifica que se trató de un asesinato vinculado a su denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, y avanza en el análisis del rol de servicios de inteligencia en los días previos y posteriores a la noche del 18 de enero de 2015, cuando se encontró al funcionario judicial con un balazo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.



En la investigación a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, se concluye que Nisman fue víctima de un homicidio y su muerte "estuvo motivada en su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán" y se avanza en pruebas que buscan determinar "la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron", según un informe difundido ante el décimo aniversario del hecho.



Ese 18 de enero de 2015, a las 22.32 y luego de que un cerrajero abriera una de las puertas del departamento de las torres Le Parc, Nisman fue encontrado muerto en el baño de su dormitorio, con un disparo en la cabeza y un arma en el lugar.