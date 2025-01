Una curiosa multa para un argentino en una playa de Chile

jueves, 16 de enero de 2025 19:48

En Chile, ante la llegada de miles de turistas y las peleas que comenzaron a originarse al comienzo de 2025, se dictaminó el desarrollo de controles en las principales playas.



Desde hace unos días en el país vecino comenzaron a realizar fiscalizaciones en las playas con la idea de prevenir el delito, entre otras cuestiones. Esto generó que en el último tiempo ya se haya detenido a 100 personas y se realicen 24 multas por el consumo de alcohol.



En esta última cifra es en la que un turista argentino fue multado por tomar una lata de cerveza en la playa: "Es la primera vez que vengo, no sabía", expresó el hombre. Lejos de provocar disturbios, el turista se encontraba con sus dos hijos y su esposa y exclamó que había llegado hacía "cinco minutos" y que no sabía de la legislación chilena.



"Venía tomando cerveza en la calle. Nadie me dijo nada", manifestó. Lo curioso es que ahora el hombre deberá ir a un juzgado.



Periodistas locales informaron que las multas por la ingesta de alcohol van desde 60 mil hasta 150 mil pesos chilenos.



David López, capitán de Puerto de Valparaíso, informó que en lo que va del año se realizaron "más de 100 patrullajes y más de 300 controles de identidad".



"Durante el fin de semana hubo más de 40 detenidos, de distintas índoles. Principalmente flagrancia respecto de comercio ilícito, también ordenes pendientes de detención, fiscalizados vehículos, incautación de drogas", desarrolló el delegado Presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme.



En las playas lo que más fiscalizan las autoridades es el consumo de alcohol, uso de cigarrillos, venta ilegal y comida con marihuana.