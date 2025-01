El PRO cuestionó al Gobierno por no incluir el Presupuesto en extraordinarias

martes, 14 de enero de 2025 07:29

El PRO celebró la inclusión del proyecto de Ficha Limpia en el temario de las sesiones extraordinarias, que comenzarán el 20 de enero, aunque objetó la decisión de dejar afuera del listado de siete iniciativas a tratar durante este período el Presupuesto 2025.

"Su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos", apuntaron desde el partido dirigido por Mauricio Macri.

En esa línea, el PRO enfatizó que "la ley de Presupuesto es una herramienta esencial que no solo organiza, proporciona previsión e impone límites, sino que también fomenta el consenso democrático" y advirtió que la decisión del Gobierno de no tratar el proyecto en este período "aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta".

Pese a remarcar esta diferencia, aclararon: "Reiteramos la propuesta de conformar un equipo de trabajo entre el PRO y el partido gobernante, con el objetivo de impulsar los cambios estructurales que la Argentina necesita para avanzar hacia un futuro más justo".

De cara a las elecciones legislativas, y mientras continúa el debate sobre si ir en una lista conjunta con La Libertad Avanza o por separado, el partido amarillo instó a la unidad: "Terminar con tantos años de populismo y demagogia exige nuestro mejor esfuerzo conjunto, esfuerzo que le debemos al electorado que nos encomendó defender las banderas de cambio, libertad y respeto por las instituciones".

Por otro lado, a través del mismo comunicado publicado en redes sociales, el PRO destacó la inclusión en Extraordinarias del proyecto de Ficha Limpia, otro de los puntos que había generado controversia con el oficialismo en los últimos días.

El portavoz oficial, Manuel Adorni, confirmó el viernes pasado el llamado a Extraordinarias incluyendo un proyecto de Ficha Limpia diseñado por el oficialismo. El pasado 27 de noviembre, estaba previsto que la iniciativa -en esa oportunidad redactada por el PRO- se debatiera pero la sesión se cayó por falta de quórum por la ausencia de 10 diputados libertarios.

Ante este hecho, desde el oficialismo advirtieron que el Presidente sufrió "difamación durante meses". "Algunos sectores de la política argentina creyeron que se iban a anotar una victoria acusando a este gobierno de supuestos pactos o acuerdos inexistentes", lanzó el Gobierno a través de un comunicado, donde además aclaró: "No había pacto. No había acuerdo. Lo único que queríamos era hacer las cosas bien. No vale cualquier cosa en política. Deberían pedir disculpas". El mensaje aludió a las críticas que disparó el PRO luego del episodio de la sesión caída.

En el mismo sentido se había pronunciado propio Adorni en sus redes: "Operaron, difamaron, desinformaron. Otros simplemente no quisieron escuchar".Sin embargo, estas asperezas parecen haber quedado atrás ya que ahora el PRO celebró la inclusión del proyecto en el temario de las Extraordinarias y no hubo referencias a los ataques del Gobierno.