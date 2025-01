Luis Juez dejaría la presidencia del PRO en el Senado y quiere ser candidato de Javier Milei

domingo, 12 de enero de 2025 18:54

Luis Juez, actual presidente del bloque de senadores del PRO, sorprendió con sus declaraciones en una reciente entrevista con La Nación, donde reveló su intención de renunciar a la jefatura del bloque. El senador cordobés expresó que no se siente cómodo en el cargo y que no tiene interés en continuar al frente de la bancada. "No me interesa", afirmó rotundamente sobre su permanencia en la presidencia del PRO en el Congreso. Juez aclaró que no cree que su continuidad sea útil y, con respeto, agregó: "No me siento cómodo. No me gusta, lo digo con todo respeto, pero me siento desautorizado".

El senador ya había planteado su deseo de dejar el cargo antes de la sesión en la que se trató la expulsión de Kueider. "Es un tema que seguramente lo hablaré con Mauricio, pero yo ya le hice saber que no tengo ningún interés en seguir. De hecho, lo planteé la semana antes de la sesión de expulsión de Kueider", destacó, adelantando que durante su próximo encuentro con Mauricio Macri pondrá a disposición la conducción del bloque. "Seguramente la próxima vez que me junte con Mauricio voy a poner a disposición la conducción del bloque", expresó.

Juez también aprovechó la entrevista para desmentir rumores sobre su ambición de asumir otros cargos, como el de presidente provisional del Senado. "Yo no soy un especulador. Unos tipos corrieron el rumor de que yo quería ser el nuevo presidente provisional del Senado, tercero en la línea de mando, eso no es así. Yo no pido nada y se lo dije al Presidente", señaló, dejando en claro que su enfoque no está en buscar poder dentro del Senado, sino en otros horizontes políticos.

El senador dejó entrever, además, sus aspiraciones para las elecciones de 2027. "Le dije: ‘Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador’", comentó, refiriéndose a su intención de postularse como candidato a gobernador de Córdoba. "El candidato de Milei, no sé si de una coalición o de un espacio más amplio, no sé, pero de Milei", subrayó, dejando claro que su lealtad política se encuentra con el líder de La Libertad Avanza. Juez añadió: "Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ‘mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’".

Además, recordó una conversación con Javier Milei, en la que se comprometió a apoyarlo en su reelección en 2027. "La primera vez que hablamos, en marzo del año pasado, comiendo en Olivos, yo le dije: ‘Cuando vos vayas por tu reelección el 10 de diciembre del 2027, yo voy a terminar mi mandato de Senador y voy a trabajar con un honor increíble para tu reelección’", detalló Juez.

Estas declaraciones surgen en un contexto de receso en el Congreso, justo antes del inicio de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno para los meses de enero y febrero. Mientras tanto, Juez parece concentrarse en su futuro político fuera de la jefatura del bloque del PRO, con una mirada puesta en las elecciones provinciales de 2027 y en su relación con Milei y el futuro político de Córdoba.