Terrible: escuchaban gritos y encontraron a seis ancianos atados

Un llamado al 911 en la madrugada encendió las alarmas. Los vecinos de un geriátrico denunciaron haber escuchado gritos desesperados, en particular de un hombre que pedía auxilio.

Finalmente, la intervención policial reveló una escena inquietante que generó gran conmoción: encontraron a seis abuelos atados en sus camas en un geriátrico de Córdoba.

Ante la denuncia, los efectivos policiales se acercaron al lugar y al ingresar hallaron a un anciano amarrado en su cama. Según informó Noticias Argentinas, los cuidadores del turno noche explicaron que lo hicieron porque se autolesionaba.

La sorpresa fue aún mayor cuando verificaron otras habitaciones y hallaron a otros cinco pacientes más inmovilizados, de un total de 14 jubilados. En medio del procedimiento, el dueño del geriátrico llegó y ante los medios locales contó el polémico accionar.

“El hombre de 94 años se alteró y no se le puede dar nada para dormir porque tiene problemas cardíacos”, comenzó explicando.

“Sabemos que estaba gritando y que un vecino llamó a la Policía, que no está mal, pero me molestó que me podría haber llamado a mí y prefirió llamar al 911?, expresó.

Acerca de los otros pacientes, dijo que también se les realizó este procedimiento para “evitar una tragedia”. Aunque no hay información oficial, se señaló que el lugar funcionaba sin razón social.

Fuente: Diario Los Andes