Vouchers Educativos Quiénes no cobrarán los Vouchers Educativos en octubre de 2024: Los detalles No cobrarán los Vouchers Educativos en octubre de 2024 aquellos que no fueron aprobados por el gobierno de Javier Milei, ya sea por no cumplir con los requisitos establecidos o por no haberse inscripto dentro del plazo correspondiente.