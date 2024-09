Expectativa por una posible baja de la nafta: las claves que dio YPF

lunes, 23 de septiembre de 2024 20:08

Entre los consumidores hay expectativa por la versión que las naftas podrían bajar de precio en las próximas semanas. Al respecto, hubo voz oficial desde la principal petrolera del país YPF.

Horacio Marin, CEO de YPF dijo, días atrás, que YPF - dueña de más del 60% del mercado de la venta mayorista y minorista- “analiza una baja” del precio de los combustibles. “Sí, las chances son bastante altas”, agregaron este lunes desde YPF fuentes que siguen el tema precios. “Especialmente en el gasoil, más que en los otros combustibles”, dijo según La Voz.

Según explicaron, con los aumentos que viene haciendo YPF “casi que alcanzaron la paridad de exportación”. Además, a eso, hay que sumarle la fuerte baja del crudo a nivel internacional.

Para Marin, el análisis se basa en que el precio del barril bajó U$S 10 (en la última semana subió U$S 4), por lo que prometió que esta semana habría una definición.

“El precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así tampoco cuando suba nosotros no podemos subir el precio de combustibles porque sino hay una subvención de YPF a los usuarios. El precio del barril bajó U$S 10 y la última semana subió U$S 4. Estamos analizándolo y te prometo que la semana que viene vamos a tener una definición. Puede ser que lo bajemos”, dijo en declaraciones periodísticas.