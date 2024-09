Escándalo con Juan Grabois en el aeropuerto: lo llamaron ladrón y él estalló

lunes, 23 de septiembre de 2024 13:14

Juan Grabois, ex candidato presidencial y referente social cercano al Papa Francisco, se vio envuelto en un tumulto de críticas y abucheos al llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras su viaje a Roma. Grabois asistió a una actividad en el Vaticano, donde el Papa abordó temas sociales y la represión en Argentina, pero su regreso fue marcado por una tensa confrontación con un grupo de personas que lo insultaron.

Al desembarcar, Grabois fue recibido con gritos de “chorro” y "ladrón". En videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa al militante defendiendo su posición, preguntando: “¿A quién le robé, señora, a quién?” a la vez que se ve que quiere avalanzarse sobre la gente pero las fuerzas de seguridad lo retienen físicamente. Las tensiones aumentaron cuando algunos asistentes replicaron: “a los pobres”.

uD83DuDEA8uD83CuDDE6uD83CuDDF7 | #URGENTE El líder piquetero Juan Grabois quiso ir a agitar la huelga de pilotos al Aeropuerto de Ezeiza y terminó detenido por la Policía Aeroportuaria mientras se peleaba a los gritos con pasajeros de Aerolíneas Argentinas. pic.twitter.com/bKuEPHRTGV — La Derecha Diario (@laderechadiario) September 23, 2024

La confrontación no se limitó a la terminal de arribos. Al salir, la situación se intensificó en el estacionamiento, donde se escucharon gritos como: “Andá a trabajar”. Grabois, en respuesta, replicó: “Andá a trabajar vos, yo vergüenza no tengo”. Un hombre se acercó a su vehículo, recriminándole: “A vos no te votó nadie, le fuiste a mentir al Papa, no le contaste la verdad de nada”.

INTERVENCIÓN POLICIAL

La situación escaló lo suficiente como para que el personal de la Policía Aeroportuaria de Seguridad (PSA) interviniera, separando a Grabois de los manifestantes para evitar un posible enfrentamiento físico.

Grabois descendió a la locura

El loco fue a ezeiza en su auto de alta gama

Escoltado por la policia

Para irse de vacaciones a Roma

Y le grita "ustedes no son pueblo" a la gente que le fue a reclamar por las casas que prometió y no construyó pic.twitter.com/aH01huzLA7 — ElBuni (@therealbuni) September 23, 2024

Más tarde, Grabois utilizó sus redes sociales para abordar el incidente, afirmando: “Sigan intentando, nunca me van a correr de ningún aeropuerto, nunca me van a callar, nosotros no nos rendimos nunca”. Su respuesta reafirma su postura de no claudicar ante la oposición.

ENCUENTRO CON EL PAPA

Grabois estuvo en Italia para participar de un encuentro en el Vaticano con Francisco, donde se discutieron problemáticas sociales en Argentina. Durante esa actividad, el Papa criticó abiertamente al gobierno nacional por su respuesta represiva a las manifestaciones, haciendo referencia al uso de gas pimienta contra los trabajadores que protestaban por sus derechos.

Francisco declaró: “Me hicieron ver un filmado de una represión de hace una semana. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la Policía los rechazaba con gas pimienta. No tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas...”.