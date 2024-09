Gremios aeronáuticos redoblarían medidas de fuerza

miércoles, 18 de septiembre de 2024 07:32

Sin diálogo alguno con el Gobierno, los sindicatos de pilotos y de aeronavegantes decidirán este jueves la profundización del plan de lucha en reclamo de mejoras salariales que entre el viernes y el sábado pasados provocó pérdidas millonarias en Aerolíneas Argentinas, más de 37 mil pasajeros afectados y la paralización total de la actividad en Aeroparque y en el Aeropuerto de Ezeiza.

Ahora, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) realizarán el jueves a la tarde, por separado, asambleas de trabajadores para resolver si continuarán con las medidas de fuerza: “Vamos a seguir protestando porque no nos dejan otra alternativa; el Gobierno no quiere negociar, no nos hace ninguna oferta y apuntan a cerrar la empresa”, confió al diario Infobae un importante dirigente gremial del sector aeronáutico.

Una de las alternativas es concretar otro paro de actividades en forma inmediata, probablemente este mismo fin de semana, y otra de las variantes que se analizan es paralizar las tareas en los centros de capacitación de los pilotos y auxiliares de a bordo, lo que redundará en la afectación del servicio en cierto plazo porque no habrá personal que tenga la revalidación de sus permisos para trabajar.

De todas formas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió para este jueves un paro de controladores aéreos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por la “preocupante situación salarial en el sector y en rechazo a los despidos”, que afectará a 27 aeropuertos en todo el país y se realizará en dos etapas: entre las 6 y las 12, en primera instancia, y luego entre las 17 y las 22.

El agravamiento del conflicto tiene otros componentes como la decisión del Gobierno de aplicar el decreto de Javier Milei que declaró oficialmente como servicio esencial a la aeronáutica civil y comercial y, por lo tanto, obliga a los sindicatos a avisar cualquier medida de fuerza con 5 días de anticipación y a garantizar servicios mínimos del 50% para no ser considerada ilegal.

Tanto APLA como AAA anticiparon que no acatarán lo contemplado en el decreto y que irán a la Justicia para impugnar esa norma porque “atenta contra el derecho constitucional de huelga y va en contra de lo establecido en la materia por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.