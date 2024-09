Un hombre atropelló a más de 30 personas: el conductor tiene 68 años y no recuerda lo sucedido

jueves, 12 de septiembre de 2024 20:47

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba confirmó que son alrededor de 15 las personas heridas por el brutal choque que ocurrió este jueves en Chacabuco y San Jerónimo, pleno centro de la capital. Habían sido 35 las que quedaron afectadas por el incidente, pero la cifra de hospitalizados se redujo con el correr de las horas.

La que sufrió la herida más grave fue una mujer de entre 30 y 40 años a la que le tuvieron que amputar una pierna. Según pudo saber TN, la víctima está peleando por su vida, ya que también sufrió un traumatismo de cráneo expuesto. En tanto, hay otra persona que también está internada de gravedad, de la que no trascendió detalles de las heridas.

El resto de las víctimas sufrió lesiones leves, como golpes, raspaduras y cortes superficiales. “Quedaron afectados por todos los elementos que iban volando a su paso, como caños, vidrios y cartelería”, describió la periodista Jimena Pérez. Al cierre de esta nota, al menos 15 permanecen hospitalizadas o están siendo atendidas por los médicos.

Respecto a la causa del accidente, el ministro Juan Pablo Quinteros manifestó: “Las hipótesis no las queremos hacer ahora, vamos a ver los domos, porque es una zona de muchas cámaras. Una es que el conductor se descompensó y aceleró, o si es una falla mecánica”. Para determinarlo, se deberán hacer las pericias accidentológicas. El automovilista es un hombre de 68 años, identificado como Cristian Pacha.

Según describieron los testigos, el auto venía a unos 100 kilómetros por hora y en la cuadra antes del impacto circulaba “en dos ruedas”, es decir, de costado. El hombre terminó chocando contra un poste de luz y una moto que estaba estacionada, no sin antes arrastrar a varios peatones que iban caminando por la zona.

El hombre fue arrestado por la Policía de Córdoba y tuvo que ser atendido por los médicos porque estaba en estado de shock. No sufrió heridas y salió ileso del auto. En las próximas horas, el fiscal José Bringas deberá tomarle declaración indagatoria y podría imputarlo por el delito de lesiones culposas gravísimas.

José, uno de los testigos que estuvo presente en el momento del choque, contó al aire de El Doce que “estaba a punto de cruzar cuando escuchó una frenada y un golpe”. “Venía arrastrando gente”, sumó otro de los testigos. Según las primeras estimaciones, el vehículo iba a más de 100 kilómetros por hora.

“El auto blanco lo chocó al gris y lo arrastró como por 20 metros hasta que se subió al cantero -el auto gris-”, detalló José y sumó: “Lo primero que hicimos fue correr a ayudar a las personas que iban en el auto. No vimos cuantos eran los del otro auto. Nosotros nos quedamos ayudando. Todos salieron en perfecto estado”.

También, relató que el chofer del auto que fue impactado le dijo que “sintió que algo lo había levantado”.

Otro de los testigos, que iba en su auto por el mismo carril que el Toyota Corolla, contó al aire que gracias a su pareja que logró avisarle a tiempo pudo correrse y evitar que lo choque.

“El auto - gris que terminó en el cantero- salió disparado. Mi mujer me dice cuidado, aceleré un poquito y me corrí. Por suerte solo me agarro un poquito de costado”, detalló y aseguró que ambos están bien. “Solo fue un susto”, concluyó.

Fuente: TN