El Senado aprobó en general la Boleta Única de Papel

jueves, 12 de septiembre de 2024 20:21

El Senado de la Nación aprobó el proyecto que se propone implementar la Boleta Única de Papel (BUP) para los comicios nacionales.

Fue por 39 votos afirmativos y 30 negativos. Se implementaría desde el 2025. Deberá regresar a la Cámara de Diputados por las modificaciones que tuvo.

Abad: "La Boleta Única es más transparente, equitativa, austera y sustentable"

El senador Maximiliano Abad (Buenos Aires) aseguró que la Boleta Única de Papel es más "transparente, equitativa, austera y sustentable". Lo dijo durante el debate de la modalidad de votación que se quiere implementar de cara a las elecciones legislativas del 2025.

"La Boleta Única de Papel mejora significativamente la calidad de la participación ciudadana, en una coyuntura que nos exige recuperar la confianza de la gente en las instituciones. Allí radica, precisamente, la importancia de este debate", inició Abad.

En esa línea, continuó: "La incorporación de la Boleta Única de Papel, como instrumento de votación, es un avance muy relevante en el modo en que elegimos a los representantes. Porque es más transparente, más equitativa, más simple, más austera, más económica y ambientalmente sustentable".

"Estoy convencido de que la implementación de la Boleta Única es un avance trascendental en el plano institucional. Porque protege el derecho constitucional de elegir y ser elegido, con igualdad de oportunidades para las fuerzas políticas, con una votación más sencilla para la ciudadanía, y con una reducción significativa del uso de recursos financieros. Por eso trabajé con tenacidad para alcanzar los acuerdos necesarios y lograr esta sanción", resaltó.

Bensusán criticó la Boleta Única y Terenzi lo cruzó

El senador kirchnerista Daniel Bensusán criticó la Boleta Única de Papel al considerar que se trata de una "reforma que requiere un acuerdo amplio" y se quejó que el oficialismo no explicó los cambios que introdujo al proyecto.

"Una reforma de esta magnitud requiere un acuerdo amplio y análisis exhaustivo. No repitamos como loros las cosas que se dicen por ahí. Ni hablar de la capacitación que se requiere. Vamos a cambiar de un día para el otro los destinos de la próxima elección. Desde nuestro interbloque, si es que se pone a votación esto, lo vamos a rechazar", sostuvo Bensusán.

Al cruce le salió la senadora Edith Terenzi, de Chubut, que tomó la palabra luego de Bensusán: "Hace 27 meses que no los escuchamos hablar del sistema electoral argentino. Hoy están decididos a hacerlo. Ha sido un proceso de diálogo, consensos y una nueva mayoría".

Terenzi hizo referencia a que el proyecto ingresó a la Cámara de Senadores en junio de 2022, durante anteúltimo año de mandato del kirchnerismo y bajo la Presidencia de Cristina Kirchner como titular de la Cámara alta.

Kueider defendió la Boleta Única: "Estamos ante un acontecimiento histórico"

El peronista disidente Edgardo Kueider (Entre Ríos) defendió el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP) al sostener que la Argentina está ante un "acontecimiento histórico" y aseguró que fortalecerá el sistema democrático.

"En los papeles somos un país federal, en la práctica no. Este proyecto apunta a fortalecer ese sistema de elección. El pueblo no gobierno ni delibera si no es a través de sus representantes", indicó Kueider.

Para el entrerriano, que es titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la BUP hace un aporte "importante a consolidar y fortalecer el sistema democrática".

"Le garantiza a todos los ciudadanos el derecho a elegir porque en el cuarto oscura estará presente toda la oferta electoral, no hay posibilidad con este sistema que alguna oferta no esté", agregó.

Sobre el final, sostuvo: "Creo que hoy estamos ante un acontecimiento histórico. Argentina tiene que pasar de ser ese 20 por ciento con ese sistema que el mundo cambió. No debemos dejar pasar esta oportunidad".