Amenaza de bomba en un vuelo de Aerolíneas Argentinas: dos famosos iban a bordo

Carmen Barbieri y Marcelo Polino fueron protagonistas de una situación desesperante en un vuelo que los traía de Ushuaia a Buenos Aires, luego de haber realizado un show en el sur del país.

Los artistas, al igual que el resto de los pasajeros fueron evacuados de la aeronave una vez que el avión de la aerolínea de bandera aterrizara de emergencia en un campo, cerca de las montañas.

El periodista lo informó a través de su cuenta de X, “Último momento: amenaza de bomba en el vuelo de AR 1883 Ushuaia Buenos Aires Nos bajaron a mí y a Carmen Barbieri. No dan información, está la PSA y Fuerza Aérea”.

Además agregó, "nadie nos dio información. De hecho, la gente se enteró por mí. Nunca le avisaron a nadie. Yo me acerqué en un momento y les dije que no podía ser que no se le avise a los pasajeros lo que estaba pasando”.

Por otra parte señaló que la tripulación a cargo, le dio los motivos por los cuales no habían comunicado la noticia a los pasajeros. “Me dijeron que si ellos decían que había una amenaza de bomba la gente se iba a poner como loca”.

El conductor habló en primera persona sobre el operativo que montaron: “Nos bajaron en el medio del campo, al lado de la montaña, cagados de frío. Primero vino la policía aeroportuaria y se llevaron a dos tipos. Vinieron los perros y todo eso. Después nos bajaron a todos nosotros. De hecho, no tenemos ni las mochilas. Bajamos como estábamos. Por suerte ahora estamos adentro del aeropuerto en una sala”, detalló

Por su parte, Barbieri expresó su punto de vista del hecho. “Está todo bien. Por suerte, tranquila. Estamos acá con Marcelo. Nunca estuvimos nerviosos, pero sí indignados por la falta de información. Por suerte nos tocaron pasajeros tranquilos. Nadie entró en pánico".

“Estuvimos como 30 minutos al borde de una montaña nevada esperando que nos vengan a buscar, porque el avión aterrizó muy lejos del lugar de la sala de control por si explotaba, explotaba en la montaña”, contó.

Sobre su retorno a Buenos Aires explicó, “no nos dan información. Estamos acá esperando porque el avión que podríamos haber tomado recién para llegar a Buenos Aires ya está vendido y no entra un alfiler. Nosotros no entramos, así que nos iremos mañana. Estamos demorados porque están revisando todas las valijas”, afirmó la conductora de Mañanisima.