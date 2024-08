Qué decía Tamara Pettinato sobre sus encuentros con Alberto Fernández

jueves, 8 de agosto de 2024 22:21

Tamara Pettinato quedó en el centro de la polémica después de que se conociera una grabación donde se la ve tomando un vaso de cerveza en el despacho presidencial de Alberto Fernández en plena pandemia. A raíz de esto, reflotaron un audio en el que ella explicaba su visita a la Quinta Olivos: “Fui por un tema personal”.

En medio del escándalo, este jueves al aire de LAM (América), Ángel de Brito reparó en el material de archivo: “Vamos a escuchar lo que decía Tamara en ese momento, cómo explicaba sus visitas a Olivos en ese entonces”.

“Yo les había pedido que no hablemos del tema porque sé que es poner el foco y que me sigan puteando. La verdad es que no paro de recibir mensajes en los que me dicen gato, pet..., put... sin saber ni siquiera por qué fui. No voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos porque fue algo privado, que no siento que tenga la obligación de explicarlo”, había dicho al aire de un programa de radio.

Luego, se defendió: “Yo por lo menos entiendo que hay un foco que es el enojo de la gente por quién entraba y quién salía de Olivos y sin saber el motivo, pero otro es la violencia que viene después. Digo, cuando salió mi nombre buscaron a mi amiga, le buscaron tuits de hace diez años, le empezaron a decir que era prostituta, tuve que ver en la tele cómo decían que yo fui a Olivos como una prostituta, o sea, se empezó a armar una bola”.

El material audiovisual fue difundido en medio de la denuncia por violencia de género contra el expresidente. Entre risas y muestras de cariño, se dicen “te amo” y bromean sobre el tiempo que hace que se conocen (Foto: Instagram).

Entonces señaló que, harta de recibir mensajes agraviantes, decidió romper el silencio: “Pasan los días y me siguen mandando mensajes, así que dije ‘bueno, está bien, ¿quieren que diga algo? Digo sí, fui, fui por un tema personal que no siento la obligación de explicar”.

A modo de cierre, expresó que a los hombres que fueron al lugar no los cuestionaron tanto como a las mujeres. “Y la verdad es que no sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo. Digo, otras personas conocidas de sexo masculino, ¿explicaron a qué fueron? ¿Qué hablaron? Vi todo el descargo de Flor Peña, dio lujo de detalles de por qué fue, cómo empezó, cómo le escribió, por qué la recibió, y después la seguían insultando igual. Entonces, digo, no sé si es necesario salir y hacer un descargo. Digo, me parece que no me corresponde a mí explicar esto”, concluyó.

Un polémico video que muestra a Tamara Pettinato en una de sus visitas a la Casa Rosada durante la presidencia de Alberto Fernández salió a la luz en las últimas horas. La polémica filmación se conoció en medio de las denuncias por violencia de género que radicó su la ex primera dama, Fabiola Yañez.

En el material audiovisual, se puede ver a la conductora sentada en un sillón, sosteniendo un vaso con cerveza, mientras conversa con el entonces presidente. Entre risas y muestras de cariño se dicen “te amo”.

“Estamos brindando porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de hace muchos años”, bromea Pettinato en el video, mientras se escucha la voz de Fernández respondiendo: “Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza quiero que me digas algo lindo”, A lo que la conductora le contesta: “Yo te quiero un montón, y siempre te voy a querer, y nunca más te voy a votar”. Antes de finalizar, la conductora cierra el video con un “te amo”, y el exmandatario le dice: “Yo también”.

Fuente: TN