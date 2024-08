Caso Loan: qué se sabe del "hombre de la capucha" que se habría llevado al nene

martes, 6 de agosto de 2024 08:45

Cuatro de los menores que fueron al monte el día que desapareció Loan Danilo Peña en la localidad correntina de 9 de Julio participaron este lunes de una Cámara Gesell y uno de ellos habría coincidido en el dato del "hombre encapuchado" que se llevó al nene de 5 años, hipótesis que se había iniciado durante los primeros días de la búsqueda.

Justamente, ese 13 de junio, un amigo de Antonio Benítez, tío de Loan y detenido por el hecho, es el apuntado, aunque no se descartaría una segunda persona.

Al menor se lo habrían llevado a caballo del lugar, por lo que los investigadores volvieron a poner el foco en ese dato.

Al mismo tiempo, se peritan algunos celulares con extrañas llamadas, se espera el análisis del aparato de César Peña, uno de los hermanos del niño y se puso el foco sobre una billetera virtual con una fuerte transacción de dinero.

Durante los primeros días del caso, una tía del menor reveló que había un "hombre de capucha blanca" que estaba en la casa de la abuela poco después de que el nene fuera visto por última vez.

De toda maneras, la capucha no sería blanca sino negra, según el detalle que dieron los nenes en la Cámara Gesell.

"La parte de naranjas está en el monte y después da a un lugar limpio, en donde si el nene dice `me voy de mi papá`, alguno de los tres mayores tendría que haberlo visto. Por eso yo no creo la

versión de ellos que no lo hayan visto de qué lado se fue", sostuvo la mujer.

Asimismo, añadió: "Nos enteramos por un estado de WhatsApp de mi hermana. Entonces mis hermanos agarran la camioneta y viene a 9 de Julio, ahí en la casa de Camila Núñez, estaba Antonio, él le hace señas y estaba acompañado de otro chico de capucha blanca, que no sabemos quién es".

"Mi hermano le pregunta a Antonio que sabes de nuestro sobrino y Antonio nunca le respondió. Nadie sabía que Loan estaba en el campo, ni con quién estaba en el campo", detalló una hermana de María Noguera, madre de Loan.