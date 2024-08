Para Carlotto, Maduro es un "dictador" que “está ofendiendo” la memoria de Chávez

lunes, 5 de agosto de 2024 14:15

"Ha trampeado". Con esas palabras, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reconoció que las elecciones en Venezuela fueron fraudulentas y destacó que el presidente Nicolás Maduro "será dictador".

Las declaraciones las brindó en una charla que mantuvo con Jorge Rial en Radio 10 donde aclaró que se puede ser dictador aunque se llegue al poder con elecciones. "Ojalá que se resuelva, porque no es fácil, no es fácil lo de Venezuela", señaló Carlotto.

Luego agregó: "Es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político. Y este hombre, ahora yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablar de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos, pero los países también. Están condenando para que presente las actas pero se ve claramente que él ha trampeado. Será un dictador, de todas formas los ha habido y los habrá. Algunos están votados, pero son dictadores también".

Finalmente expresó de manera contundente que "él está ofendiendo a la figura de Chávez". "Está realmente trampeando y no quiere moverse y lo que él pretende que va a decir no tiene cómo. No tiene las boletas, no tiene nada. Yo lo estoy siguiendo porque, lógicamente, a uno le interesan los países de Latinoamérica", concluyó recordando que "la mayoría tuvimos dictaduras en el mismo momento, y todos perdieron familias".