ANSES - AUH - SUAF y jubilaciones: ¿Quiénes cobrarán las asistencias desde el 8 hasta el 22 de agosto de 2024?

domingo, 4 de agosto de 2024 09:45

La Administración Nacional de Servicios Sociales -ANSES- informó los calendarios de pagos de agosto para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo.

Además, comunicó que los beneficiarios pueden verificar la fecha de cobro de las diversas asistencias con el último número del documento nacional de identidad.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de agosto

• DNI terminados en 1: 9 de agosto

• DNI terminados en 2: 12 de agosto

• DNI terminados en 3: 13 de agosto

• DNI terminados en 4: 14 de agosto

• DNI terminados en 5: 15 de agosto

• DNI terminados en 6: 16 de agosto

• DNI terminados en 7: 19 de agosto

• DNI terminados en 8: 20 de agosto

• DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de agosto

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de agosto

• DNI terminados en 1: 9 de agosto

• DNI terminados en 2: 12 de agosto

• DNI terminados en 3: 13 de agosto

• DNI terminados en 4: 14 de agosto

• DNI terminados en 5: 15 de agosto

• DNI terminados en 6: 16 de agosto

• DNI terminados en 7: 19 de agosto

• DNI terminados en 8: 20 de agosto

• DNI terminados en 9: 21 de agosto

? Te recordamos que desde ANSES nunca nos comunicamos para solicitarte datos personales ni bancarios.



?? Si te contactan por teléfono, correo electrónico, WhatsApp o SMS, no brindes esta información.



Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 9 de agosto

• DNI terminados en 1: 12 de agosto

• DNI terminados en 2: 13 de agosto

• DNI terminados en 3: 14 de agosto

• DNI terminados en 4: 15 de agosto

• DNI terminados en 5: 16 de agosto

• DNI terminados en 6: 19 de agosto

• DNI terminados en 7: 20 de agosto

• DNI terminados en 8: 21 de agosto

• DNI terminados en 9: 22 de agosto

Asignación por Prenatal y Maternidad

• DNI terminados en 0 y 1: 12 de agosto

• DNI terminados en 2 y 3: 13 de agosto

• DNI terminados en 4 y 5: 14 de agosto

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de agosto

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de agosto

Asignaciones Pago Único

• Todas las terminaciones de documento: 9 de agosto al 10 de septiembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de agosto

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

• DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

• DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de agosto al 10 de septiembre

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 21 de agosto

• DNI terminados en 2 y 3: 22 de agosto

• DNI terminados en 4 y 5: 23 de agosto

• DNI terminados en 6 y 7: 26 de agosto

• DNI terminados en 8 y 9: 27 de agosto

ANSES NO SE COMUNICA PARA SOLICITAR DATOS PERSONALES, CLAVES O INFORMACIÓN BANCARIA

Ante denuncias recibidas por intentos de estafas, ANSES recuerda que el personal del organismo no se comunica en ningún caso en forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto para solicitar datos personales, claves o información bancaria, ya que son confidenciales y no deben divulgarse.

Además, todas las consultas y trámites de ANSES son gratuitos y no requieren de gestores ni intermediarios.

Toda publicación fuera del sitio oficial, www.anses.gob.ar, que remita a formularios sospechosos, correos electrónicos o mensajes de texto de origen dudoso debe desestimarse inmediatamente, y se recomienda realizar la denuncia correspondiente, que será recibida por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de ANSES, quien se ocupará de llevar a cabo las acciones necesarias para evitar estos casos.

Canales habilitados para hacer una denuncia

· Por internet, ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

· Llamando al 130.

· Por escrito a Paseo Colón 329, 5° piso, CABA.

· Personalmente en cualquier oficina de ANSES.

Es importante recordar que la atención online de ANSES opera en un entorno seguro al que solo se puede acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social, que garantiza la confidencialidad de la información proporcionada por cada uno de los ciudadanos.