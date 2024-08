Baja del impuesto PAIS: cuáles son los alimentos que tendrán más caída de los precios

viernes, 30 de agosto de 2024 14:42

A partir del lunes, cuando baje el impuesto PAIS diez puntos porcentuales (de 17,5% a 7,5%), el Gobierno comenzará a mirar de cerca si efectivamente, con el correr de las semanas, esa disminución se empieza a ver reflejada en los precios. Si bien el aumento de ese tributo fue aplicado de forma temporal -de hecho, en enero debería eliminarse por completo-, la decisión de bajarlo ahora apunta a generar una reducción fuerte de costos y que eso contribuya a reducir los valores finales de los productos.

En el caso de los alimentos, ya el Gobierno había tomado hace algunos meses medidas para facilitar la importación y que ello genere mayor competencia localmente y, por ende, menores precios. Ahora, la decisión es bajar el impuesto a todos los bienes, por lo que podría esperarse un mayor impacto. ¿Qué dicen las empresas proveedoras? ¿Y el supermercadismo?

Con la decisión de reducir para todos los insumos y bienes finales el impuesto a partir del lunes, las compañías alimenticias comenzarán a revisar, de acuerdo a su estructura de costos, cuánta incidencia tienen los insumos del exterior y si pueden o no trasladar algo al consumidor. En principio, según fuentes de varios firmas, no habría demasiado impacto. Donde sí se podría reflejar una baja más directa es en los productos que son netamente importados.

“Va a impactar más fuerte en lo importado directamente por cada cadena que en lo que se compra en el mercado interno por una cuestión lógica de incidencia. Por ejemplo, en los productos que se compran en el exterior, como banana, palta, café, algo de harina, algo de pan, panificados y galletitas, ahí impacta de lleno. En lo que compramos nacional, el impacto es indirecto, según la incidencia que tengan los insumos y materias primas importadas en el producto final”, dijeron en una cadena nacional de supermercados.

“En líneas generales, la baja del impuesto PAIS nos podría afectar en el packaging y algún insumo, pero eso, en la matriz de costos, no es más de 10% en el total. Por eso, en nuestra cadena productiva no lo veo muy significativo el impacto, tal vez 3%, pero si tenés una devaluación del 2%, prácticamente en 2 meses el efecto es nulo. Sí puede servir para todo lo que tiene que ver con repuestos, inversiones a mediano plazo, pero más a mediano plazo”, dijeron en otra alimenticia de productos básicos. Lo mismo dijeron en otra de rubro similar: “Es muy buena noticia la baja del impuesto PAIS. Ayuda a mejorar los costos en las materias primas y los insumos importados, pero no tengo claro si eso va a tener impacto en baja de precios. Seguro va a ayudar a mejorar costos y que eso te permita seguir sosteniendo los precios”.

