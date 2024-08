Polémica: el Gobierno respaldó a Cúneo Libarona por sus dichos sobre diversidad sexual

miércoles, 28 de agosto de 2024 13:49

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó los dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en rechazo a la diversidad sexual. "El que se autoperciba como se autoperciba que no exija a otros que reconozca esa autopercepción", sostuvo.

“El ministro fue claro. Nosotros estamos en contra de que las políticas de género y todo lo que fue la defensa de los colectivos tengan detrás determinados negocios que no hacen a la defensa de nadie, ni de las mujeres, ni los hombres, ni los que no lo son”, planteó en la habitual conferencia de prensa.

Ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas, el funcionario continuó: “Es eso lo que entiendo que quiso decir. No sé por qué me planteas el pedirme la renuncia, cuando nosotros pregonamos la libertad de elección en todos los ámbitos. Somos liberales”.

Luego de que Cúneo Libarona cuestionara la existencia de la violencia con motivos de género, y rechazara “la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos”, Adorni pidió que ”los pormenores de lo que quiso decir desde lo gramatical" sean consultados al titular de la cartera de Justicia.

“Sé muy bien cuál es la postura del Gobierno, y la del Presidente. Cada uno es libre de autopercibirse como mejor le parezca. Es infinito cómo uno se puede autopercibir, no hay un límite, se puede autopercibir de la forma que sea y el Estado no puede interferir en esta autopercepción. No reconocemos ni rechazamos nada”, destacó además.

Por último, planteó que el Gobierno apunta a que “que no haya negociado detrás de la defensa de las personas”, y afirmó: “No planteamos otra cosa y eso es lo que entendí, pero además sé lo que piensa así que no hay mucho más para aclarar. No hay que darle mucha más vuelta al tema”.

“Nuestra postura es muy clara, no queremos negocio con la política de género, no queremos que se discrimine a nadie, y pretendemos que el que se autoperciba como se autoperciba que no exija a otro que reconozca esa autopercepción, nada más. Tenemos que ser más libres y no cuestionarnos todo tanto”, concluyó el funcionario.