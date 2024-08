“Era muy crudo el trato...”: qué declaró el exintendente de la Quinta de Olivos sobre Fabiola Yañez

lunes, 26 de agosto de 2024 22:46

En el marco de la investigación de la causa por violencia de género hacia Fabiola Yañez por parte del expresidente Alberto Fernández, declaró Daniel Rodríguez, el ex intendente de Quinta de Olivos. Detalló a los investigadores de Comodoro Py, un panorama de cómo era la vida de la exPrimera dama sobre todo después de la fiesta de Olivos.

Su testimonio no solo confirmó las peleas y las discusiones con Alberto Fernández sino también cómo Fabiola quedó literalmente sola después de aquel escándalo. Y además reveló que una de las amas de llaves de la residencia la vio golpeada, supuestamente, por haberse caído en la bañera. Se descuenta que la fiscalía podría convocar a declarar a esa empleada, señaló Infobae.

Rodríguez dijo que no vio golpes, pero sí admitió que la relación entre la pareja estaba rota. Y hasta confirmó que era un secreto a voces en la quinta de Olivos sobre el presunto vinculo entre Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y el entonces presidente. Incluso aseguró que al fin del mandato fue a ver a Alberto Fernández cuando Fabiola no estaba.

En su declaración, el ex intendente de la residencia también reveló que “en dos o tres oportunidades nos encontramos con que el presidente se retiraba con su custodia o la primera dama se retirara sin mi conocimiento ni de los de Casa Militar. Que se iban sin conocimiento de Casa Militar, solo de la custodia de ellos dos”.

"Yo los vi en una instancia, después de esa bendita foto, los encierros de Fabiola, el desmejoramiento. Lo que sucedió con el tema político a partir de allí. Es lo que viví y percibí (...) Después de todo el tema de la foto, yo noto que la relación de ellos recae. Si cuando aparece la foto, Fabiola se deteriora anímicamente mucho. No se si tuvo que cambiar su número de teléfono. A ella eso la lastimó muchísimo. En las redes la agredía, los agredieron a los dos”, dijo Rodríguez.

Y precisó: “Desde agosto 2021, de ese problema, la primera dama no empezó a tener actividad, dejó de tenerla, eso le afectó mucho. Era muy crudo el trato que le hacían a ella. Fabiola empezó a no estar más presente. Después de la foto, empezó a haber un malestar entre ellos dos; todos nos sentíamos afectados por la foto de la quinta de Olivos los que trabajábamos ahí. Yo me refiere a todo, a Fernández y a Fabiola, también. En ese lapso, después de la foto, no vino nadie más, como que quedó sola".

Sobre el motivo de por qué se mudó Fabiola al chalet, detalló: “Creo que se dio por lo del teléfono de Francisquito, no recuerdo con precisión quién me contó, pero me dijeron eso. Yo quiero que quede claro que yo no les preguntaba sí se peleaban o no, yo podía tener la presunción de que había discusiones. A mi me lo decía el ama de llaves. Las dos por igual. Ahora recuerdo que la otra ama de llaves se llama Cynthia. Yo me entero que habían tenido una discusión; me cuentan que en el teléfono de Francisquito había una filmación y había visto una filmación de una mujer. Estaban caldeados los ánimos, entre los dos eh. Fabiola estaba de una manera, como era su actividad antes del famoso hecho de la comida en la quinta de Olivos y que marcó un antes y un después en la relación entre ellos. Fabiola quedó sola, no salía, no tenía trato alguno con casi nadie".

Y sentenció que "El 23 de agosto del 2022 ella pasó a saludar por la noche, me pasó a saludar. Vino a mi residencia de la quinta y pasó a saludar y pasar un rato conmigo y mi familia, porque era mi cumpleaños. Alberto estaba de viaje. Luego de ello comenzó a escalar y deteriorar todo, la pareja. No sé lo que pasaba adentro de la habitación, pero se observaba que había desmejorado la relación entre ellos".