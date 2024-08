violencia de género La Justicia llamó a declarar al ex jefe de la Residencia de Olivos por la causa de Fabiola Yañez y Alberto Fernández Daniel Rodríguez, ex bombero de la Policía Federal y un hombre muy cercano al ex mandatario, es quizá el testimonio más importantes del caso; posiblemente tenga información fidedigna sobre vínculo de la pareja duranta su periodo en la Quinta Presidencial.