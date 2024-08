Se vienen dos testimonios claves en causa por violencia de género contra Alberto Fernández

domingo, 18 de agosto de 2024 18:43

La causa que investiga la presunta violencia de género del ex presidente Alberto Fernández hacia su ex pareja, Fabiola Yañez, entra en una etapa crucial esta semana. El jueves, María Cantero, secretaria de Fernández, testificará sobre los mensajes y fotos que evidencian los golpes e intimidaciones sufridos por Yañez. Su declaración es considerada fundamental para el futuro judicial del ex presidente.

Yañez ya había declarado ante el fiscal González, acompañada por representantes de organismos de protección a víctimas. El Ministerio Público ha imputado a Fernández por lesiones graves y amenazas coactivas en nueve incidentes. La relación de confianza entre Cantero y Yañez podría aportar información clave, ya que la ex primera dama se comunicaba con Cantero para hablar sobre la violencia que sufría.

Además, se espera la declaración de la periodista Alicia Barrios, quien también fue mencionada por Yañez. Barrios ha expresado que, aunque no presenció la violencia, sí habría tenido destrato hacia Yañez,.

El 26 de agosto, se anticipa la declaración de Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos, quien podría ser un testigo crucial dada su cercanía con Fernández y su acceso a la residencia presidencial. También se planea tomar declaración a la madre de Yañez y a otros testigos, incluyendo a Sofía Pacchi, amiga de Fabiola.

Yañez ha compartido detalles de un episodio de violencia, describiendo un golpe que recibió de Fernández antes de un viaje oficial. A pesar de la agresión, continuó con sus compromisos, ocultando las marcas de los golpes. Esta situación se agrava con la revelación de que Pacchi fue abordada por Fernández en un contexto de acoso sexual, lo que habría llevado a una confrontación con Yañez.

Por último, el juez Julián Ercolini ha ordenado investigar las comunicaciones entre Fernández y Yañez desde 2016 hasta 2022, mientras que se han solicitado informes sobre los viajes de Fabiola a Misiones en 2021, donde ella afirma haber viajado tras ser agredida. La investigación continúa desarrollándose, con testimonios y evidencias que podrían definir el futuro del ex presidente.

Con información de Infobae