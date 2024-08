Francos vaticinó una confluencia con el PRO y planteó que Macri “está por encima de una candidatura a senador”

domingo, 18 de agosto de 2024 22:10

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, vaticinó una “confluencia” electoral con el PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025, y aseguró que el expresidente Mauricio Macri “está por encima de una candidatura a senador”.

En una entrevista que brindó al periodista Ignacio Ortelli para el programa Si Pasa, Pasa para Radio Rivadavia, detalló: “El destino es que vayamos hacia una confluencia. No hablo de fusión, tenemos que ir a proponerle a un electorado que tenemos en común una respuesta política en las próximas elecciones”.

“El gran desafío para las próximas elecciones es poder configurar una mayoría parlamentaria de este sector. Hasta ahora todo nos ha sido muy difícil y muy complejo, porque entre el PRO y la LLA somos una minoría, entonces por más que tiremos juntos para el mismo lado tenemos otros sectores que están por ahí cercanos y que nos ayudaron con la Ley Bases, pero que nos ponen dificultades o que promueven otras leyes que son imposibles de llevar adelante bueno, si fuéramos mayoría no nos pasaría”, argumentó.

En la misma línea, aseguró: "Creo que todavía falta para comenzar a delinear una estrategia electoral para el año próximo, pero estoy convencido que hay un espacio que tenemos común porque ha habido mucha gente que nos votó en la segunda elección a la fórmula encabezada por Javier Milei, que era anteriormente votante del PRO”.

“También es cierto que la fórmula, dentro del gobierno tenemos varios integrantes del PRO, desde ya, por supuesto Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, gente que ha trabajado en el PRO”, destacó, y completó: “Ellos tienen también algunas diferencias, pero en líneas generales estamos caminando por el mismo sendero que trazamos en las campañas”.

Para Francos, el gran desafío de la Libertad Avanza y el PRO es “tratar de concluir en un acuerdo que permita tener mayoría propia entre ambos en el parlamento en el próximo periodo”.

Consultado por el rol que tendría el expresidente Mauricio Macri, el funcionario aseguró que lo ve “más como un líder que acompaña que como un activo representante en el Parlamento”. “Me parece un poco utópico, porque creo que el presidente Macri está por encima de una candidatura a senador”, sostuvo sobre los rumores que aseguran que Javier Milei le ofrecería una candidatura a la Cámara Alta.

“Fue presidente de la República… pasar de ser presidente de la República a ser senador es un tema de distinto. La figura del Presidente es más importante, pero bueno si él decidiera ser candidato a senador supongo que será un excelente candidato, pero no veo esa posibilidad, no lo veo a él”, insistió.

Por ultimo, Francos sostuvo que el rol de Macri en la historia argentino hizo que hoy sea más “un líder que acompaña que como un activo representante en el Parlamento”, y concluyó: “No me lo imagino a Mauricio Macri en el Senado de la Nación, pero bueno, no lo sé son, me parece, discusiones que tendrá que darse dentro de su misma dentro de su mismo espacio político”.