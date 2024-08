Caso Loan: El polémico abogado José Codazzi prestará declaración

viernes, 16 de agosto de 2024 09:54

El polémico abogado José Codazzi prestará declaración este viernes en la causa paralela al caso Loan donde se lo investiga por presuntos sobornos y amenazas a Laudelina Peña, la tía del menor.

Por pedido de la jueza Cristina Penzo, Codazzi deberá prestar testimonio y aclarar sus dichos en un medio de comunicación sobre dónde pudieron haber descartado el cuerpo del menor, así como también negar las acusaciones en su contra.

En diálogo con A24 el letrado afirmó que al otro día de la desaparición, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el ex capitán de la Armada, Carlos Pérez, fueron a Resistencia y destacó: "Tranquilamente se lo pudo haber descartado al niño en ese trayecto".

"Hay dos lagunas, hay una muy cerca de la casa quinta de Carlos Pérez y Victoria Caillava, que queda a dos kilómetros, más o menos", relató Codazzi al referirse a un lugar que podría resultar relevante para la investigación y agregó: "Es grande".

Con respecto a la denuncia que Laudelina y su hija Macarena realizaron en contra del abogado, este negó haber amedrentado y sobornado a su ex clienta para instalar la hipótesis del accidente en la que Loan habría sido atropellado y enterrado por el matrimonio detenido, al tiempo que sostuvo que no tiene vínculos con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Por último, durante otra nota manifestó: "Yo no la obligué a declarar nada, tengo prueba de todo lo que digo. Ella no me pagó, me quedó debiendo dinero por la representación".