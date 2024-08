Difundieron nuevos chats de Fabiola Yañez con la secretaria de Alberto Fernández

jueves, 15 de agosto de 2024 15:34

El 12 de agosto de 2021, la ex primera dama Fabiola Yañez se comunicó vía Whatsapp con la entonces secretaria privada de Alberto Fernández. La conversación con María Cantero comenzó alrededor de las 22 de esa noche y se extendió por al menos una hora.

En esa charla, la ex primera dama relató los hechos de violencia física y mental que venía padeciendo desde hace tiempo. El portal TN detalló la conversación en la que Yañez parece no soportar más los supuestos maltratos del entonces presidente Alberto Fernández. “¿Por qué tiene que llegar y lastimarme y golpearme?”, le pregunta Yáñez a Cantero, que fue citada como testigo por el fiscal Ramiro González en el marco de la causa que investiga si el exjefe de Estado le provocó lesiones leves y graves a la ex primera dama.

Las conversaciones pueden complicar a Cantero, que parece haber sido una de las primeras personas en tomar conocimiento de esta situación. “No puedo creer lo que me decís”, le responde la exsecretaria privada de Alberto Fernández cuando Yáñez le cuenta detalles de la violencia física que padeció.

En un tramo de la conversación, Cantero parece intentar disuadir a Yáñez al asegurarle que Alberto Fernández “nunca habló con alguién con el cariño que lo hace” al mencionarse a ella.

Para la Justicia, Cantero es una pieza clave para reconstruir la saga de violencia de género que denuncia la exprimera dama. Además de Cantero, deberán declarar ante el fiscal el exjefe de la unidad médica presidencial Federico Saavedra, la exasesora en comunicación Sofía Pacchi, la periodista Alicia Barrios y el exintendente de la Quinta Presidencial de Olivos Daniel Rodríguez, y convocó además a Miriam Yañez Verdugo, madre de Fabiola.

Todos fueron citados en calidad de testigos para que se vean obligados a decir la verdad.

Cantero fue secretaria privada de Fernández y es la persona involucrada en los chats con Fabiola Yañez donde se mencionan las situaciones de violencia investigadas; Saavedra fue el jefe de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión del Frente de Todos y, según Yañez, conocía las agresiones que forman parte del expediente; y Rodríguez se desempeñó como intendente de la quinta de Olivos. Es por eso que el fiscal pedirá el registro de ingresos del médico.

En paralelo, el fiscal pidió las cámaras de la residencia presidencial y solicitó también el registro de ingresos y salidas del lugar.