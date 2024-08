Se conocieron nuevos chats de Fabiola Yañez: "me pegó una patada en la panza"

miércoles, 14 de agosto de 2024 21:53

En medio de la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, en el programa ¿La Ves? de TN se dieron a conocer los chats que podrían comprobar la agresión que cometió el expresidente a Fabiola Yañez mientras estaba embarazada.

Se trata de los mensajes que intercambió la ex primera dama con la exsecretaria de Fernández, María Cantero. “Anoche me pegó una patada en la panza, sabiendo que puedo estar embarazada”, escribió Yañez en ese momento.

En respuesta, Cantero le preguntó: Él sabe que te hiciste el tratamiento?”. A lo que la ex primera dama respondió: “Sí, lo hicimos los dos. En dos días me pegó tres veces”.

“No es la persona que yo conozco, la estoy pasando mal. Tratá de preservarte cuando lo veas así”, expresó la exsecretaria de Fernández sobre él. Estos chats probarían también que María Cantero estaba al tanto de la situación de violencia de género que sufría Fabiola Yañez.

Este episodio, además, también figura en el listado de hechos por los cuales se imputó al exmandatario por lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y amenazas coactivas contra su exmujer.

“El 12 de agosto de 2021 Alberto Fernández le propinó una patada en el vientre a Fabiola Yánez, conociendo que la nombrada podría estar embarazada en ese momento”, expresa el documento de la causa al que pudo acceder TN.

Por otra parte, según el escrito de la denuncia, Yañez también detalló otro hecho de violencia por parte de Alberto Fernández que ocurrió un día antes.

“El 11 de agosto de 2021, luego de una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi, el nombrado zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello”.

Estos hechos también fueron detallados por la propia ex primera dama a través de un escrito que presentó este lunes a la Justicia para ratificar su denuncia.

“Me ha empujado para entrar o salir de lugares, me ha zamarreado, me ha tomado fuerte del brazo mientras hablaba cerca de mi cara, me humillaba delante de cualquiera. Me agarraba la cara en un gesto de silenciarme. Incluso sé que hay videos con esta imagen. Caminaba delante mío, olvidándose de que yo estaba allí, incluso estando embarazada”, escribió Yañez.

Fuente: con información de TN