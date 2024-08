Intento de magnicidio: para Cristina Kirchner, "el fiscal Luciani contribuyó al clima de violencia"

miércoles, 14 de agosto de 2024 10:28

Cristina Kirchner declara este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py, sobre el intento de asesinato que ocurrió en la puerta de su casa, el 1 de septiembre del 2022.

La exvicepresidenta declara como testigo ante los jueces Tribunal Oral Federal N° 6, Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. Está acompañada solo por los abogados que la representan y una comitiva política chica. La mayoría de los dirigentes la esperará en el Instituto Patria, donde se concentrarán diferentes dirigentes del kirchnerismo para ejecutar un gesto de respaldo en el medio del proceso judicial. El de mayor relevancia, por el contexto político actual, es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En el inicio del juicio oral, el autor material del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, dijo que su intención era matarla y que su ex pareja, Brenda Uliarte, quería que eso ocurriera.

Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo son los tres acusados del intento de homicidio y son juzgados por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía, y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

“(Diego) Luciani contribuyó a la violencia política. Tuvo prime-time durante 22 días cuando acusó de corrupción, no a mí, al peronismo. Eso motivó manifestaciones en la puerta de mi casa que finalmente concluyó con el tiro fallido, con la bala que no salió”, dijo la exvicepresidenta, destacó Infobae.

Y agregó: “Uno de los autores materiales pidió ser defendido por Luciani”.

También apuntó contra Gerardo Milman. “Dijo que ‘cuando la maten, voy a estar camino a la Costa’. Es como un nostradamus contemporáneo”. Además, sostuvo: “Los celulares de sus secretarias fueron borrados por el director de tecnología informativa del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Todo tiene que ver con todo”. Y aclaró: “No lo conozco personalmente”.

La vicepresidenta hizo referencia al momento exacto en el que sufrió el intento de asesinato. “Saludé como todas las noches y cuando subo al ascensor con Diego Bermúdez, uno de mis secretarios, me dice ‘¿escuchaste un click? A mí me pareció un click de un arma’. Y después me confirmó que había sido un arma y que había capturado a quien la tenía. Ahí me senté a ver televisión y vi la imagen que recorre el mundo”, recordó la dirigente.

Además, agregó: “Decían que parecía que yo vi el arma, pero afortunadamente no la vi”.