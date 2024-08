Declaró Fabiola Yañez: para la abogada de Alberto Fernández, “la audiencia no es válida”

martes, 13 de agosto de 2024 12:20

Silvina Carreira, la abogada de Alberto Fernández, aseguró que la audiencia en la cual Fabiola Yañez amplía su denuncia contra el ex mandatario “no es válida”, a la vez que dijo que “está bien no revictimizar a la víctima”.

“La audiencia no es válida”, aseveró Carreira, quien añadió: “Está bien no revictimizar a la víctima. Voy a hacer todos los actos que correspondan”, pero objetó: "si (Fabiola) puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad no la revictimiza tanto la situación, entonces ¿por qué no permite las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde?”.

La abogada dijo, además: “Cuando se lo solicite, Alberto va a venir a declarar. Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denuncia y la otra a defenderse”.