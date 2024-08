Escándalo de los seguros: aparecieron más chats que comprometen a Alberto Fernández

lunes, 12 de agosto de 2024 07:55

La situación del expresidente Alberto Fernández se torna cada vez más complicada en el marco de la causa judicial vinculada al sector de Seguros tras realizarse la pericia de celulares.

El expediente, que se centra en el polémico decreto 832/21 publicado el 2 de diciembre de 2021, tiene un papel central en la investigación. Este decreto otorgó a Nación Seguros el monopolio de los seguros para todos los organismos públicos, y los mensajes encontrados en el celular de Alberto Pagliano, entonces presidente de la empresa, han arrojado nueva luz sobre las maniobras detrás de esta normativa.

Según informó Infobae, los chats entre Pagliano y Roberto Gilbert, contador y encargado de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), revelan un intrincado proceso de gestión para impulsar el decreto. Las conversaciones, datan de julio de 2021, cinco meses antes de la publicación oficial del decreto. En estos mensajes, Gilbert y Pagliano discuten detalladamente las estrategias para acelerar la aprobación del decreto, que en su momento enfrentó resistencia en varios sectores del gobierno.

Las conversaciones, a las que tuvo acceso Infobae, arrancan en julio de 2021, cinco meses antes de la publicación del decreto. Un mes después, Gilbert confirma que ya “sacó” el dictamen para que avance el decreto. Pero en octubre Pagliano se refiere a supuestas trabas en el Ministerio de Economía y en la Jefatura de Gabinete. Menciona a Jorge Neme, por entonces vicejefe de Gabinete. El 10 de octubre le manda este audio a Gilbert: “¿Qué decís Roberto? ¿Cómo te va? Este. Bueno, la realidad que no sé vos cómo te trató en los cambios, pero lo teníamos ya listo porque el lugar más duro era Economía y lo habían firmado y justo viene todo el quilombo y se va Cafiero y qué sé yo. (...) Mañana tengo una reunión con Neme y con un tipo que estaba antes en Cancillería, Yañez por el tema este. Veremos como sigue. (...) Esa es la situacion actual. Te mando un abrazo y esperemos que mañana esto se termine. Faltó el último paso que era que, que, que Jefatura de Gabinete le dé el pase a Legal y Técnica y listo. Pero bueno, así fue. Hasta acá llegamos por ahora. Esperemos que siga. Te mando un abrazo, chau chau”.

La situación se vuelve más tensa cuando Pagliano, en otro mensaje del 3 de noviembre, informa a Gilbert sobre el estancamiento del decreto en la Jefatura de Gabinete y la intervención del Presidente: “La realidad que se clavó el decreto allá en el jefatura de mier. Y quería chusmear nada más. Igualmente, ya hablé con Alberto y me dijo se iba a ocupar del tema. El presidente me dice que se va a ocupar de un tema mío, pero, me da casi vergüenza decirlo, pero este. Pero bueno, eso quería más que nada chusmear un rato. Nada, nada, nada del otro mundo. Te mando un abrazo. Chau.”

Gilbert ofrece sus servicios para contactar a Neme. Pagliano confía en lo que pueda hacer el Presidente: “Si Alberto no lo mueve, estamos en un problema. Pero en todo caso pegame una pispeada a través del GDE a ver que si sigue clavado ahí en jefatura, y me chusmeás después a la noche en todo caso”.

A medida que avanza noviembre, las gestiones parecen dar frutos. El 12 de noviembre, Pagliano informa a Gilbert que el borrador del decreto ya había sido enviado a la Secretaría Legal y Técnica. "Me alegra mucho. Hablemos para hacer cosas que nos sirvan", responde Gilbert, evidenciando el alivio y la satisfacción por el avance en el proceso.

Estas revelaciones han complicado aún más la situación del expresidente Fernández en la causa judicial. La pericia de los celulares ha mostrado una red de comunicaciones y estrategias que sugieren una intervención activa del entonces presidente en la promoción del decreto y en la superación de obstáculos burocráticos. La investigación continúa, y los detalles de estos intercambios están poniendo en el centro de la escena la relación entre el poder político y las decisiones regulatorias en el ámbito de los seguros.

A medida que el caso avanza, se espera que estos nuevos hallazgos sean examinados a fondo por la justicia, y que se determinen las implicancias legales para todos los involucrados en la gestión y promoción del decreto 832/21.