Fabiola Yañez respondió a las críticas por las fotos, la paternidad de su hijo y apuntó contra el Ministerio de la Mujer

sábado, 10 de agosto de 2024 21:03

Fabiola Yañez rompió el silencio tras la denuncia que efectuó contra Alberto Fernández por violencia de género durante su presidencia en Argentina. En declaraciones a Infobae, dio detalles de lo que vivió y respondió a las críticas sobre las imágenes en las que aparece golpeada, así como sobre la paternidad de su hijo. También apuntó contra el Ministerio de la Mujer, que fue eliminado por la actual gestión presidencial.

“Hay gente que plantea, desde las redes sociales, que las fotos podrían estar trucadas, o que yo podría estar maquillada”, dijo la periodista, a lo que Fabiola respondió: “Bueno, a ver, que la gente diga y piense lo que quiera”.

Acto seguido, le preguntaron sobre una foto de una fiesta de disfraces donde tenía un parche en el ojo. La ex primera dama aseguró: “Dicen barbaridades todo el tiempo. No, eso no es así. Ese era el disfraz”.

También le preguntaron sobre las dudas sobre la paternidad de su hijo Francisco. “Que mañana mismo manden a alguien a hacer un ADN. Van a tener que responder ante la justicia semejantes barbaridades que han dicho”, afirmó de forma contundente.

Por último, aseguró que fue a pedir ayuda al ex Ministerio de la Mujer, que fue inaugurado durante la gestión de Alberto Fernández. “Fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso…” y la periodista indagó: “¿Al Ministerio de la Mujer?” “Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí. Porque ustedes son testigos de todo lo que se dijo”, añadió. “¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? Desde el primer día que me empezaron a maltratar, porque ustedes saben que me maltrataron durante cinco años. Solo se dedicaron a hablar de frivolidades y mentiras”.

Finalmente, cerró: “Mostré y pedí ayuda. La persona las vio (las imágenes) y ahora me envió un mensaje diciendo: ‘Vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio’. Si yo iba al ministerio, salía en los diarios”.