Buscan intensamente a un nene de 9 años que desapareció hace 12 días en Córdoba

sábado, 10 de agosto de 2024 12:14

Desesperada. Así está la mamá de Benjamín William Laskey, un nene de 9 años, que desapareció el pasado 28 de julio y nadie sabe dónde está. El niño había sido retirado por su papá, un hombre de nacionalidad canadiense, de la casa de su mamá en Córdoba y nunca más lo devolvió.

El hombre fue a buscarlo bajo el régimen de visitas, porque ambos están divorciados, y lo tenía que regresar ese 28 de julio pero no lo hizo. En su lugar le mandó un mail a su ex mujer y le dijo: "Me lo llevo del país".

Desde Clarín informaron que por este hecho, todo Córdoba está conmovida por la desaparición. Ante esto, desde el Ministerio Público Fiscal emitieron este viernes un alerta de búsqueda con la foto de Benjamín y también de su padre, Roberto Norman Laskey, de 69 años.

"Mi ex marido me mandó un mail antes de desaparecer con Benjamín diciendo que se lo llevaba del país", contó Susana, la madre del chico.

Las dudas están en torno a la documentación. El papá no contaba con ninguna identificación de su hijo y la vía legal de salida del país fue verificada. No figura como que el hombre haya salido de Argentina.

Por eso, tanto la familia como los investigadores barajan dos hipótesis: no salieron del país o lo hicieron con documentación falsa.

"El no tenía ni el DNI de Benjamín. Si salieron de Argentina fue todo fraguado. El padre no salió con su propia identificación, eso está comprobado. Por eso, estamos preocupados y tratando de descubrir qué pasó. Se está trabajando con la embajada canadiense en Argentina", detalló la madre este sábado en diálogo con TN.

Sobre el régimen de visitas, precisó que lo llevan a cabo desde hace tres años, aunque el papá no cumplía los días de alternancia pautados: "Todo era muy difícil, el incumplía pero dentro de lo razonable. Se demoraba dos o tres días. Siempre se resolvió con el juzgado de familia como corresponde en ese tipo de actitudes. Pensé que ahora iba a ser así también".

Sobre su vida en Canadá y sus retornos a la Argentina, contó: "El viaja siempre. Pasa un tiempo en Canadá y otro acá. Había venido en octubre y se volvía teóricamente el domingo 4 de agosto, pero sucedió esto. Allá tiene dos hermanas. Alquilaba una propiedad, que rescindió cuando vino para acá en octubre".

El caso es investigado por la Fiscalía de Instrucción del Distrito I, Turno 2, a cargo de Guillermo González, quien emitió un pedido de colaboración a la comunidad.

Por eso, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba publicó un alerta e informó que toda información puede ser comunicada a la Unidad Judicial 2, de calle Santa Rosa 1345, teléfono 4481016 int. 34021, correo electrónico: ujudicial20-cba@justiciacordoba.gob.ar.