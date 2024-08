Milei reivindicó su mirada tras el rechazo de la OEA al pedido de "transparencia" en los comicios venezolanos

miércoles, 31 de julio de 2024 22:55

El presidente Javier Milei revindicó hoy su mirada de la agenda internacional luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) fracasó en lograr una resolución que le pedía "transparencia" al gobierno de Nicolás Maduro.

"OTRA VEZ Y VAN… Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados… Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado…", expresó Milei en redes sociales.

En esa línea, el jefe de Estado afirmó: "En el fondo, hoy no sólo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos".

El Presidente se manifestó de esa manera luego de que la OEA rechazó un proyecto de resolución que pedía al Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) que publicara las actas electorales de los comicios del domingo último.

La votación fue 17 votos a favor, cero en contra, 11 abstenciones y 5 ausencias. Entre los que se inclinaron a favor estuvieron Argentina y Chile, mientras que entre los que se abstuvieron de votar figuraron Brasil, Bolivia y Colombia.

En ese marco, la canciller Diana Mondino le pidió a organización internacional "no ser cómplices del fraude, que la región no sea indiferente a la voluntad popular del domingo último" y que "no se mantenga la farsa" que atribuyó a la victoria de Maduro.